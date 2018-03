Diputado Vergara: Nueve militares han sido detenidos y los mantienen aislados

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 20, 2018 1:53 pm

En el debate de esta martes 20 de marzo, el diputado ante la Asamblea Nacional (AN) Sergio Vergara, se refirió a la degradación de los militares por parte del gobierno nacional no hay distingo entre civiles y militares sobre la presunción de inocencia. La Fanb es patrimonio institucional de la nación. Por eso estas detenciones deben ser investigada por la AN.

LaPatilla.com

En las ultimas semanas se han realizado 9 detenciones a funcionarios militar donde 7 de ellos son oficiales son darle información de su paradero a los familiares. “Solicitamos a los colegas diputados que no perdamos de vista está situación, que nos mantengamos alerta sobre lo que viven nuestros hermanos funcionarios militares, estamos obligados todos a defenderlos”, consideró Vergara

“El ministro de la Defensa le debe una explicación al país, no se trata de un golpe de es queremos una Fanb unida, honorable, fuerte e institucional”, aseguró el parlamentario.