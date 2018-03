EEUU considera que ex ejecutivos de Citgo son rehenes en Venezuela

Publicado en: Actualidad, Internacionales

Mar 20, 2018 5:00 pm

Un alto funcionario de la administración del presidente estadounidense Donald Trump afirmó este lunes que los ex ejecutivos de Citgo detenidos durante cuatro meses en Venezuela están siendo utilizados como “rehenes” y “monedas de cambio” por el gobierno de Nicolás Maduro.

Las autoridades venezolanas detuvieron a seis ejecutivos de Citgo en noviembre, luego de que Estados Unidos impusiera sanciones que limitaban el flujo de efectivo corporativo de la compañía con sede en Houston a Venezuela. Al menos cinco de los ejecutivos detenidos son ciudadanos estadounidenses naturalizados.

Los ejecutivos, ex presidente ejecutivo y cinco vicepresidentes de Citgo, fueron arrestados poco antes del Día de Acción de Gracias y reemplazados por nuevos ejecutivos encabezados por el presidente ejecutivo, Asdrúbal Chávez, un primo del ex presidente venezolano Hugo Chávez y otros que se cree que están aliados con Maduro.

Los ejecutivos derrocados se desvanecieron rápidamente de los titulares el año pasado cuando los familiares decidieron no buscar cobertura en la prensa, pero su caso y la situación actual en Citgo han sido investigados en silencio por un equipo del Congreso.

Después de meses de relativo silencio, la detención del grupo fue denunciada el lunes durante una conferencia telefónica en la Casa Blanca celebrada para discutir sanciones contra una criptomoneda del gobierno venezolano.

“Las personas que están detenidas en Venezuela, ya sean ciudadanos estadounidenses o venezolanos duales de la compañía Citgo o el ciudadano estadounidense Joshua Holt, están siendo retenidos desde nuestra perspectiva ilegal, ilegítimamente por el gobierno de Venezuela”, dijo el alto funcionario.

Holt, un ex misionero mormón, fue arrestado en 2016 como posible espía.

“Hemos señalado claramente al gobierno de Venezuela que deben ser liberados de inmediato”, agregó el funcionario.

El funcionario de la administración no ofreció detalles, pero dijo que los detenidos están siendo utilizados como moneda de cambio, y mencionó una visita a los EE. UU. Este mes de Rafael Lacava, el gobernador del estado venezolano de Carabobo. Previamente se informó que Lacava había buscado conversaciones con miembros del Congreso para discutir sobre Holt.

“Estas personas han sido arrestadas y detenidas ilegítimamente y han sido utilizadas como monedas de cambio”, dijo el funcionario sobre Holt y los ejecutivos de Citgo. “Como vimos con la visita del gobernador del estado venezolano a Washington hace varias semanas, estas personas negocian que la dictadura de Maduro está usando como rehenes, y todavía estamos pidiendo que sean liberados “.

Los ex ejecutivos de Citgo encarcelados inicialmente fueron acusados de negociar un préstamo en condiciones precarias. Pero los defensores ven su detención como un pretexto y dicen que el préstamo pendiente no fue un mal negocio teniendo en cuenta el panorama inestable de Citgo: Rosneft, propiedad del gobierno ruso, busca deshacerse de su participación del 49,9 por ciento en la empresa para evitar sanciones estadounidenses.

La depuración de los ejecutivos de Citgo se produjo poco después de que el gobierno estadounidense impusiera sanciones en agosto para evitar que Citgo se usara para nuevos préstamos en nombre de la petrolera estatal venezolana PDVSA, que posee una participación del 50 por ciento en Citgo, y para restringir la distribución de dividendos y otros participación en los beneficios. El despido y la detención de los ejecutivos de Citgo fue seguido por una reorganización en el departamento legal de Citgo.

Citgo se negó a comentar sobre la caracterización de la Casa Blanca de los ex ejecutivos como “rehenes” en Venezuela, o discutir qué papel si la compañía está tomando para lograr su liberación.

“Citgo no está disponible para hacer comentarios en este momento”, dijo el portavoz Ray Fohr.

Una portavoz de la embajada de Venezuela en Washington no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Aunque el caso recibió poca atención de la prensa, un grupo de personal del Congreso se reunió con las familias de los detenidos y los actuales líderes de Citgo este mes. El personal que trabaja para los Sres. Ted Cruz, R-Texas, Marco Rubio, R-Fla., John Cornyn, R-Texas, Bill Cassidy, R-La., Y el Representante Pete Olson, R-Texas, han estado involucrados en la investigación la detención y presionar a Citgo para que haga más para obtener su liberación, según tres fuentes.

Después de las observaciones del alto funcionario de la administración el lunes, la oficina de Rubio confirmó su participación con reuniones informativas en el Departamento de Estado y conversaciones regulares con las familias de los detenidos, además de las conversaciones con los actuales ejecutivos de Citgo.

Otras oficinas del Congreso se negaron a hacer comentarios o no respondieron a las preguntas.

El Wall Street Journal informó en noviembre que ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela incluyen al ex vicepresidente de refinación de Citgo, Tomeu Vadell, el ex vicepresidente de suministros Jorge Toledo, el ex vicepresidente de servicios compartidos José Luis Zambrano y el ex director de la refinería de Corpus Christi Alirio Zambrano. El ex director ejecutivo José Ángel Pereira y el jefe de asuntos públicos Gustavo Cárdenas también fueron arrestados.

Cárdenas se convirtió en ciudadano estadounidense en junio después de vivir en Estados Unidos durante 14 años, dijo una persona cercana a Cárdenas al Washington Examiner .

Este artículo fue actualizado, en parte para reflejar que Gustavo Cárdenas es ciudadano estadounidense.