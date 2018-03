El detalle “pornográfico” de Taylor Swift en su nuevo video “Delicate” sorprende a sus fanáticos

Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 20, 2018 9:12 pm

La multipremiada Taylor Swift ha contratado a un actor de la industria porno para que participará en su más reciente video musical Delicate. La estrella porno, se trata de nada más y nada menos que de Kevin Falk, quien personifica a un guardaespaldas en el videoclip.

Su papel no es el más relevante, pero sí el que más curiosidad puede causar, pues es la segunda vez que la cantante de pop contrata a un actor porno para alguna de sus producciones; la primera fue en el clip de “We Are Never Getting Back Together”, en donde apareció Mike de Marco.