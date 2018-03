El veneno que mató a Kim Jong-nam era oleoso y olía mal, según una acusada

Publicado en: Actualidad, Internacionales

Mar 20, 2018 6:23 am

El agente nervioso que mató Kim Jong-nam, el hermano mayor del líder norcoreano, Kim Jong-un, el 13 de febrero de 2017 en el aeropuerto de Kuala Lumpur era oleoso y olía mal, según una de las dos personas juzgadas en Malasia por el asesinato.

Así lo declaró a la Policía tras su detención la vietnamita Doan Thi Huong, que junto a la indonesia Siti Aisyah es juzgada en Malasia, de acuerdo con la declaración presentada en la vista celebrada hoy en el tribunal superior de Shah Alam.

“Mister Y me dijo que se trataba de aceite y que debía frotarme las manos y cerrarlas y grabar el vídeo gracioso”, dijo Huong.

Mister Y es el nombre con el que la vietnamita conocía al norcoreano Ri Ji-hyon, quien la contrató para grabar vídeos cómicos que luego colgarían en Youtube.

Mister Y fue quien le aplicó el líquido en las manos en la misma terminal de salidas del aeropuerto de Kuala Lumpur el 13 de febrero de 2017 y quien le explicó que podía lavarlas después si quería, pero no en el aseo junto a donde iban a grabar para no estropear el vídeo.

Siti Aisyah, contratada con la misma historia por Mister Chang, como se presentó el norcoreano Hong Song-hac, fue la primera “actriz” en acercarse a Kim Jong-nam y gastarle la supuesta broma.

A continuación, Huong se aproximó al “nuevo actor”, como Mister Y presentó a Kim Jong-nam, y le cubrió los ojos con las manos, luego le pidió perdón por la equivocación y se marchó corriendo, como le habían indicado.

Huong explicó que no frotó la cara de la víctima con las manos, que era lo acordado, porque se había dado cuenta que olían mal.

“Cuando hice la broma mis manos pasaron cerca de mi nariz. Mis manos olían muy mal. Me miré las manos y la sentí oleosas y apestosas. No me ardían ni me dolían”, indicó la acusada, que corrió a lavarlas en los aseos de la segunda planta.

“Me lavé las manos con jabón durante varios minutos porque el olor se no se iba. Cuando salí, aún olían y las sentía aceitosas”, explicó Huong, quien inmediatamente después se fue en taxi al hotel, el Cityview, donde había alquilado la víspera una habitación por una noche.

Expertos del departamento químico malasio han declarado en el juicio que el veneno usado para matar a Kim Jong-nam fue el agente nervioso VX, un líquido oleoso, incoloro e inodoro considerado por la ONU como arma de destrucción masiva.

Doan Thi Huong y Siti Aisyah son las únicas personas arrestadas por el asesinato, pueden ser condenadas a la pena capital y su defensa se basa en que creían que actuaban para un vídeo cómico.

“Mister Y” (Ri Ji-hyon), “Mister Chang” (Hong Song-hac), “James” (O Jong-gil) y “Hanamori” (Ri Jae-nam) son los nombres de los cuatro norcoreanos que contrataron a las acusadas y que salieron de Malasia el mismo día del asesinato, y siguen en paradero desconocido.

Kim Jong-nam, hermano por parte de padre de Kim Jong-un, estuvo considerado en su día el favorito a heredar la jefatura del régimen norcoreano, pero cayó en desgracia en 2001 y vivió los últimos años en el exilio. EFE