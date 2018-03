En Táchira están inconformes con el incumplimiento de horarios de racionamiento eléctrico

Publicado en: Actualidad, Regionales

No han cesado los apagones en la entidad tachirense, que según informó el ministro Luis Motta Domínguez, el pasado 15 de marzo, son “producto de la madre naturaleza”, y a su vez ofreció disculpas a los habitantes de la entidad andina, informó el Diario La Nación.

Por: Daniel Santamaría

Asimismo afirmó que estas fallas serían resueltas en el transcurso de los siguientes 15 días, los cuales se hacen eternos, tanto para los comerciantes como para los ciudadanos del común, pues reportan daños en equipos eléctricos y disminución en las ventas.

Posteriormente, Corpoelec Táchira a través de su cuenta en twitter @corpoelectachir, ha dado a conocer en reiteradas publicaciones el motivo de los racionamientos del servicio eléctrico, y supuestamente se debe a “la disminución de niveles de agua en represas del suroccidente del país”.

De tal manera que un equipo de prensa de Diario La Nación salió a las calles para tomar las declaraciones de algunos peatones y comerciantes, y de esta manera conocer quéopinan acerca del horario de racionamiento que estableció la estatal eléctrica.

Comentan los usuarios

José Niño, propietario de un establecimiento, comentó con asombro “es increíble porque aunque el racionamiento lo hacen por 4 horas, luego vuelve a irse la luz. Con anterioridad teníamos racionamientos de 2 horas pero era cumplidos a cabalidad, pero ahora son 4, 8 o hasta 12 horas sin luz”.

“Yo apuesto por un cambio gubernamental, porque el sistema eléctrico tiene años sin mantenimiento y los encargados de ello le mienten al país y nos va a costar mucho solucionar esto, estamos retrocediendo a la Edad Media”, agregó Niño.

El empresario expresó que su establecimiento se ha visto bastante afectado, porque sin luz no puede usar el punto de venta, lo que a su juicio “es una pérdida para la empresa y una molestia para el cliente”.

Luis Jiménez, dijo “primera vez en la vida que veo esto en mi país, ni luz, ni agua, ni transporte y mucho menos medicamentos, el Gobierno nacional no nos toma en serio, los venezolanos esperamos prontas soluciones”.

Con indignación y desesperanza en el rostro, el venezolano de 74 años de edad y sobreviviente de la tragedia del año 1999 en el estado Vargas, agregó “No estoy de acuerdo con esos horarios para los cortes de luz, y tanto nosotros como los empresarios tienen grandes pérdidas y el gobierno no responde por nada”.

Paola Chacón, comerciante, indicó “esos horarios no se cumplen, pues publican unas horas que no se cumplen a cabalidad, las ventas se han visto bastante afectadas y ni para decir que se vende en efectivo porque esta escaso”.

En medio de su preocupación, Chacón comentó que espera que “con seriedad se cumplan estos horarios, porque se hace difícil trabajar bien”.

Jesús Estrada, habitante del municipio Cárdenas, declaró que “son más de 8 horas diarias las que tenemos que vivir, según el ministro es por la sequía, pero honestamente esos horarios no se cumplen”.

De igual manera, pidió a las autoridades competentes que atiendan estas fallas eléctricas, porque “La situación esta difícil y todo está bastante costoso, como para andar comprando aparatos a cada rato”, puntualizó.

Ronald Duran, tachirense emprendedor, expresó “tengo una empresa de producción de ropa junto con mis padres, y nos hemos visto bastante afectados pues si no se produce no tenemos ingreso y de tal modo no podemos llevar el pan a la casa”.

Señaló que “como no se cumplen a cabalidad estos horarios de racionamiento, se ven comprometidos los horarios de sus empleados, y se ha retrasado con las entregas que debe realizar a otros establecimientos”.

William Mendoza, sancristobalense, indicó “esto ha sido un abuso constante, es una humillación la que padecemos los tachirenses. Comprendemos que hay racionamiento eléctrico, pero esos horarios establecidos no se cumplen, pues hay sectores donde duran sin energía eléctrica más de 10 horas”.

Asimismo pidió a las autoridades “tomar en serio lo que sucede, porque los establecimientos están disminuyendo las ventas y a los ciudadanos se les están dañando sus electrodomésticos”, porque a su criterio, “estamos liquidados en este estado”.