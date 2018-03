Este es el primer muñeco bebé con rasgos de síndrome de Down

Publicado en: Curiosidades, Titulares

La Cámara Argentina de la Industria del Juguete y la Asociación Síndrome de Down del país sudamericano presentaron hoy en Buenos Aires el primer muñeco bebé con rasgos de síndrome de Down en el Argentina, desarrollado íntegramente por la empresa nacional “Casita de muñecas”.

“Oli” tiene un modelo masculino y otro femenino, el cabello oscuro, los ojos claros y puede mover los brazos, las piernas y la cabeza, a primera vista nadie sospecharía que este no es un muñeco común, ya que posee los rasgos de un bebé con síndrome de Down.

El evento sirvió de escaparate para una idea materializada que comenzó con la historia de una niña que no quería jugar con los muñecos corrientes.

“Nació de una anécdota, cuando una persona nos contó que charlando con una nena con síndrome de Down le preguntó si le gustaban las muñecas y la nena le dijo que no. Cuando le preguntó el por qué la nena le dijo que no le gustaban las muñecas porque no había ninguna parecida a ella”, afirmó a Efe Federico Galanterni, dueño de la empresa fabricante.

Su empresa se destaca por fabricar muñecos que favorecen la diversidad por un “juego más inclusivo”, con muñecos que reproducen con sus gestos la realidad del movimiento de los bebés, no una simple cara sonriente.

Actualmente producen alrededor de 60 gamas de muñecos con los que, como explicó el director, llegan a todos los públicos.

En Argentina hay, según el director ejecutivo de ASDRA, Pedro Crespi, cerca de 5 millones de personas con discapacidad, aunque no existen estadísticas certeras que indiquen cuántas de ellas tienen síndrome de Down, como sostuvo el director.

“Tiene el valor de la diversidad, que los chicos comiencen a jugar también con muñecos que tienen este tipo de condición y que los niños con síndrome de Down encuentren un muñeco con el que se puedan identificar”, consideró Crespi.

Otro valor que quiso destacar fue el del “boca a boca”, esos niños usarán a “Oli” para jugar con otros niños, que a su vez, aprenderán que en todos los juegos hay lugar para muñecos de todo tipo.

“Si nosotros comenzamos a naturalizar esto desde el juego desde que los chicos son pequeños, sin lugar a duda les estamos dando herramientas para que cuando sean adultos les va a servir muchísimo para poder vivir en la diversidad”, concluyó.