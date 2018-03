¡Indignante! A la cárcel por maltratar a su esposa durante 49 años

Publicado en: Internacionales, Titulares

Mar 20, 2018 10:42 am

Tras 49 años de maltrato continuado a su esposa y madre de sus cuatro hijos, A. S. O. ha sido condenado este martes en Vigo a 21 meses de prisión y una indemnización a la víctima de 16.000 euros, según han confirmado fuentes judiciales. El hombre ha llegado a un acuerdo con la fiscalía en el que admite el infierno al que sometió a su pareja, a la que insultaba y vejaba permanentemente, escondía la comida e impedía tener dinero, comprarse ropa o relacionarse con otras personas, reseñó El País.

Durante casi medio siglo, el condenado, que no tiene antecedentes penales, ejerció “un dominio y control” absoluto sobre la vida de la mujer con la que se casó. Según describe el escrito de acusación, aisló a la víctima socialmente y llegó a romperle el teléfono que le regaló uno de sus hijos. La humillaba y se dirigía a ella “de forma habitual” llamándola “puta rastrera”. Desde hace veinte años le prohibía comprarse ropa y le escondía la comida; desde hace cuatro, no le permitía tener dinero y no le comunicaba las citas médicas. El maltratador se negaba a arreglar la tubería del gas y le espetaba: “A ver si revienta la cocina y te mueres tú con ella”.

