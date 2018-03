Lester Toledo: Que ningún “Falsón” confunda a Venezuela, nadie avalará la farsa electoral del #20May (Video)

Publicado en: Actualidad, Internacionales, Nacionales

Mar 20, 2018 9:25 am

“Que ningún “Falsón” nos confunda. Ningún opositor, ni ningún demócrata avalarán la estafa electoral que el régimen pretende cometer el 20 de Mayo. El señor Falcón no es candidato nuestro, no es candidato de la Unidad, no es candidato de la oposición”, con este verbo contundente y directo, el diputado venezolano Lester Toledo abordó el tema de las elecciones presidenciales previstas en Venezuela para el próximo 20 de mayo, durante su participación en el programa Hoy en la Tarde en 24h transmitido por Televisión Española.

Para el legislador del Zulia, el surgimiento de un candidato disfrazado de oposición es un episodio repetido en la historia de Venezuela, destacó la similitud entre las figuras de Francisco Arias Cárdenas y Henry Falcón.

“Ya esta película la vimos venir, es una película repetida para nosotros. Hace más de 10 años Hugo Chávez se inventó un candidato opositor presidencial a su medida que fue Francisco Arias Cárdenas, que era su compadre y compañero de golpe, y de repente presuntamente pelearon, paso a ser opositor de la nada y se convirtió en candidato presidencial en su contra, con su participación legitimó unas elecciones que obviamente ganó Chávez, cumplida su misión, Arias se quitó la careta, se volvió a su partido, e incluso fue gobernador electo por el chavismo”.

Por ende, aclaró Toledo, que la participación hoy de Falcón no es más que una carta que el chavismo ya ha jugado, “eso de crear candidatos a su medida y conveniencia es un cuento que nadie se lo cree”.

“La oposición no está yendo a las elecciones del 20 de mayo, porque tal cual como está planteado no es una elección. No llevamos a ningún candidato porque no vamos a avalar esta farsa”, señaló el dirigente nacional de Voluntad Popular, quien se encuentra en exilio forzoso.

Corruptos arrinconados

“Los siguen arrinconando. De este año no van a pasar ¡Corruptos!, así reaccionó el diputado venezolano, Lester Toledo, a la Orden Ejecutiva 13692 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señala a cuatro funcionarios del régimen de estar asociados con la mala gestión económica y la corrupción en Venezuela.

“Esta resolución acusa a la administración de Maduro por ser el causante principal de la pérdida catastrófica de valor de la moneda venezolana, que con la hiperinflación que estos han causado, hicieron desaparecer los alimentos y las medicinas, generando una crisis humanitaria sin precedentes, y ante tal medida de presión, como venezolanos no podemos sino aplaudir, aplaudirlos porque se han encargado de mostrar el rostro de quienes han desangrado nuestra nación”.



Freno al Petro

“Otro hecho que nos indica que no estamos solos en la lucha en contra de la dictadura asesina de Maduro”, señala Toledo, es la orden ejecutiva suscrita por Trump que prohíbe a todo estadounidense y a quienes estén sujetos a su jurisdicción participar en transacciones relacionadas a financiamiento al régimen, incluyendo ahora a la moneda digital. “Ese invento del Petro no pasó la prueba de las autoridades norteamericanas, con esta decisión, el régimen quedó al descubierto al tratar de inventar una vía para evadir los controles”.

Nota de prensa

Video