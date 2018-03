Luis Florido sale nuevamente por la frontera para atender campos de refugiados venezolanos

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 20, 2018 3:39 pm

El presidente de la Comisión de Política Exterior y dirigente nacional de Voluntad Popular, diputado Luis Florido, partió desde la frontera colombo-venezolana hacía una gira internacional para atender de cerca la situación de miles de venezolanos que se han visto en la necesidad de migrar producto de la grave crisis humanitaria que arropa al país. Durante su paso a pie por el puente fronterizo Simón Bolívar, Florido recalcó que pese a su estatus migratorio con prohibición de salida del país, este no ha sido un impedimento para emprender esta gira denominada Venezolanos Fuerza.

Nota de Prensa

“El régimen de Nicolás Maduro, en su intento de persecución de manera ilegal, impuso una prohibición de salida del país, acción inconstitucional que no me doblega, más bien me impulsa a seguir luchando por mi país. Iniciamos esta gira para tratar más de cerca la situación migratoria en muchos albergues donde hoy en día están venezolanos que han huido de su país en busca de un futuro mejor”.

Se conoció que el parlamentario sostendrá una reunión con Omar Lares, quien fue alcalde de Ejido estado Mérida y actualmente exiliado en Cúcuta, lugar que ha recibido a miles de venezolanos que llegan por vía terrestre al vecino país. “Nuestra diáspora debe ser atendida lo importante de esta gira es saber en qué condiciones están nuestros hermanos venezolanos. Mi prohibición de salida por los aeropuertos de mi país no impiden continuar con esta lucha”.

Luis Florido, lleva desde el 27 de enero de 2017 con una “prohibición migratoria” impuesta sin argumentos por parte del gobierno de Nicolás Maduro y desde esa fecha el presidente de la Comisión de Política Exterior ha utilizado el paso fronterizo para asistir a reuniones con la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encuentros con gobiernos y homólogos parlamentarios del mundo.