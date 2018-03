Madre de menor de edad detenido en el Sebin: Pagué fianza de mi hijo y aún no ha sido liberado

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 20, 2018 12:17 pm

El director de la Organización Foro Penal, Alfredo Romero, en compañía de Ana Canache, madre de Dylam Canache quien es menor de 16 años y se encuentra detenido en El Helicoide, denunció que los familiares del menor de edad pagaron la fianza pero aún su hijo sigue secuestrado en las sedes del Sebin.

“Dylam no se incorpora como preso político porque ni siquiera tiene la oportunidad de tener una audiencia, y según la ley está libre porque se pagó la fianza pero aún no lo sueltan”, explicó Romero en una entrevista a Radio Caracas Radio.

Además, la señora manifestó que ante este atropello el Sebin no da respuesta alguna del caso y no han podido visitarlo desde que lo detuvieron.

“Voy al Sebin todos los días a llevarle su comida, pero cuando pido entrar para ver a mi hijo los funcionarios me dicen que no se puede y punto. El Tribunal aún no me da respuesta tampoco”, dijo Canache.