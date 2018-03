Rafael Dudamel no le cierra las puertas de la Vinotinto a Alejandro Marqués

Publicado en: Actualidad, Deportes

Una de las noticias principales de esta última convocatoria de la Vinotinto sub-20 para el cuadrangular en Paraguay, era el llamado del ariete Alejandro Marqués, quien milita en la cantera del FC Barcelona, sin embargo el criollo no estará con la selección en esta oportunidad.

Nota de Prensa

El último fin de semana, Marqués debutó con sólo 17 años en el fútbol profesional de España junto al Barcelona B, sobre su actualidad, el estratega criollo dijo: “El jugador está viviendo un momento muy particular y especial. Ha tenido un buen semestre en el juvenil A de su club y eso lo ha llevado a hacer méritos suficientes para ser citado en el segundo equipo del Barcelona. Esto produce muchas emociones y genera muchas expectativas, tanto para ellos en el club, en el fútbol europeo, como para la selección, los seguidores y todos los que estamos dentro del equipo nacional y que vamos perfilando una selección muy competitiva con miras al Sudamericano en Chile de 2019“, expresó.

Sin embargo, se hicieron todos los respectivos permisos para tener al juvenil con la camiseta Vinotinto, pero a última hora el futbolista y su padre tomaron la decisión de permanecer en España, a pesar de tener el permiso de su club para asistir al certamen.

“Toda esta situación que nos ha tocado gestionar y manejar alrededor de Marqués, nos ha permitido entablar una buena relación institucional con José Mari Bakero, teniendo una comunicación maravillosa, profesional y maravillosa” y prosiguió “hicimos la gestión para su permiso. Directamente el señor Bakero nos ha respondido positivamente y luego de todo esto que indiscutiblemente abruma, emociona y carga de emociones, el jugador junto con su padre han priorizado quedarse a jugar en el club en la próxima jornada del torneo de Segunda División y así su ausencia en el Cuadrangular donde enfrentaremos a Paraguay, Japón y Chile“.

El Seleccionador Nacional dejó en claro que entiende dicha decisión y la respeta, pero ha sido difícil de manejar para el cuerpo técnico. “Es una situación poco particular y difícil de manejar. Entendible desde todo punto de vista del jugador pero la vida es de oportunidades. Los clubes son una oportunidad. La selección de tu país también es una gran oportunidad y nos hemos encontrado con esta decisión que nos ha sorprendido a todos. La entendemos y respetamos”, indicó.

Finalmente, Rafael Dudamel no le cierra las puertas al jugador, pero aseguró que oportunidades hay pocas y más adelante seguirán estudiando la posibilidad de volver a tenerlo en la Vinotinto. “Ya en el camino iremos mirando cómo se va dando todo, entre sus actuaciones, su rendimiento y su proyección, que estoy completamente seguro de que va a ser muy buena y la posibilidad de poder tenerlo más adelante y las oportunidades de la selección. Dónde pudiese cuadrar que no perturbe su desarrollo dentro del club o incluso también cuando uno no está corre riesgos de que sus compañeros se desarrollen, crezcan o evolucionen y que las oportunidades no vuelvan a aparecer. Es un momento donde ellos han decidido continuar en el club y nosotros seguimos adelante con nuestra preparación”, cerró.