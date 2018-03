Runrunes de este martes 20 de marzo de 2018

Publicado en: Opinión

Mar 20, 2018 5:58 am

MEDIO

¡BIEN LEJOS CONTIGO!:

Gustavo Petro es el candidato presidencial de la izquierda colombiana en las elecciones del 27 de mayo, tras el retiro de “Timochenko” y la derrota de Piedad. A pesar de las cercanías ideológicas y políticas con los regímenes de los hermanos Castro en Cuba y, en vida, con el presidente Hugo Chávez en Venezuela, el candidato de la ultra colombiana no disimula en su estrategia de diferenciarse del venezolano Nicolás Maduro. Tal y como hace Nicolás, distanciándose de quien lo nombró sucesor, con partido aparte del PSUV. En www.petropresidente2018.com, centro de difusión de sus esfuerzos por llegar al Palacio de Nariño escribe: “…Venezuela como país petrolero, padece los problemas de la distribución de la renta y la crisis de la caída del precio del petróleo, pero amplificados por una pésima política económica. Venezuela puede rehacerse a partir del dialogo de su sociedad en paz o seguir el camino de Siria e Irak… ¿Es posible plantear seriamente una reproducción del modelo venezolano en Colombia? La respuesta es ¡No! No se pueden equiparar nuestras propuestas económicas a las que se practican en Venezuela y, muchísimo menos, la práctica que sustituye la financiación del petróleo, dada la caída de su precio internacional, por la emisión de dinero (inorgánico) para financiar el gasto social, lo cual provoca la hiperinflación…” Maduro vive tal nivel de rechazo internacional que ni siquiera los actores que aun financia quieren retratarse públicamente con él. Por el contrario, lo quieren políticamente bien lejos. Casualmente, la colombiana mas cercana a Maduro, Piedad Córdoba (aquella de la que aquí detallamos los regalos que de Chávez recibía en Paris de las boutiques de Hermes y Louis Vuitton y que en Caracas liquidaba con sus visitas la existencia de la boutique de Carolina Herrera pagando en verdes billetes) es el puente a través del cual se financiaría la campaña del ex alcalde Bogotá, no solo con dinero venezolano sino con divisas de grupos, muy cuestionados, de la izquierda global desde Europa y África. Ella es factótum, tras bastidores, de otros negocios con el gobierno. Uno tiene que ver con cajas CLAP. ¿turbante mágico? …

