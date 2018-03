Sindical AD: Solo un cambio de gobierno puede cambiar la crisis social de los trabajadores

Publicado en: Política, Titulares

Mar 20, 2018 4:20 pm

El Secretario Sindical Nacional del partido Acción Democrática, Miguel Quiroz, alertó la grave situación que viven los trabajadores venezolanos en un contexto hiperinflacionario que impide el acceso a la alimentación, a las medicinas y al transporte, al tiempo que consideró que sólo un cambio de gobierno podría generar un entorno favorable.

Nota de Prensa

“Es muy grave la situación, como un trabajador puede mantener a su familia con un salario que no alcanza ni para comprar la comida, un pollo crudo cuesta 800 mil bolívares, un kilo de carne supera los 400 mil bolívares, es inviable, y el gobierno no se inmuta, no les interesa, es por eso que creemos que debe haber un cambio de gobierno, es necesario que pasemos a un gobierno democrática que asuma con seriedad el tema económico” señaló Quiroz.

El representante de los trabajadores detalló que la caída del poder adquisitivo de la clase obrera corre en paralelo al colapso del estado y los servicios que este debe garantizar por mandato legal, haciendo énfasis en lo que esto ha significado en materia de salud para la masa laboral.

“No hay salario que pueda pagar las medicinas, no hay salario que pueda pagar una clínica, el sistema de salud pública no exista, a eso están expuestos los trabajadores, es evidente el fracaso de este gobierno y su política social” sentenció Miguel Quiroz.

La dirigencia sindical del partido Acción Democrática precisó que es necesario hacer valer el artículo 91 de la constitución, que establece un ingreso equivalente al valor de la canasta básica, al tiempo que reiteró el compromiso de la representación laboral de la tolda con la lucha por la reivindicación de lo establecido en la carta magna.

