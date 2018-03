TIME: Rusia ayudó secretamente a Venezuela a lanzar su criptomoneda para evadir las sanciones de EEUU

Publicado en: Destacados, Internacionales

El presidente Donald Trump podría no haberse dado cuenta el lunes de que su orden ejecutiva pisaría los pies de Rusia. Su objetivo oficial era Venezuela, específicamente el plan del país para crear la primera criptomoneda respaldada por el estado, el petro, que salió a la venta el martes.

Por: Simon Shuster / Time

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Pero detrás de escena, el petro era de hecho una colaboración, una clandestina empresa conjunta entre funcionarios y hombres de negocios venezolanos y rusos, cuyo objetivo era erosionar el poder de las sanciones estadounidenses, dijeron a TIME fuentes familiarizadas al respecto.

La orden ejecutiva de Trump no mencionó a los patrocinadores rusos del petro, cuya función no se había informado anteriormente. Citando las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra Venezuela en agosto, la orden simplemente dejó en claro que cualquiera que compre o use la nueva criptomoneda violaría esas sanciones, como lo haría cualquier persona bajo jurisdicción estadounidense que ayude a Venezuela a desarrollar el petro. “Cualquier conspiración formada para violar cualquiera de las prohibiciones establecidas en esta orden está prohibida”, dice el documento .

Esa puede ser la razón por la cual los rusos involucrados en esta operación han estado dispuestos a permanecer en la sombra, en parte a través de una torpe campaña en línea para ocultar su papel en el proyecto. Pero una investigación de TIME ha encontrado las huellas dactilares de Moscú sobre la creación del petro, un esquema que revela el alcance de los esfuerzos de Rusia para luchar contra las sanciones de Estados Unidos.

La nueva criptomoneda, una forma de efectivo digital que supuestamente está vinculada al valor de las reservas petroleras de Venezuela, se lanzó el 20 de febrero durante una ceremonia en el palacio presidencial en Caracas. Nicolás Maduro, el presidente socialista de Venezuela, declaró que serviría como una especie de “kriptonita” contra el poder del gobierno de los EEUU, al que sarcásticamente se refirió como “Superhombre”. Sentados en primera fila en esa ceremonia se encontraban dos de los consejeros rusos de Maduro, Denis Druzhkov y Fyodor Bogorodsky, a quienes el presidente agradeció por ayudar en su lucha contra el “imperialismo” estadounidense.

Ambos hombres tienen vínculos con los principales bancos rusos y multimillonarios cercanos al Kremlin. Pero no eran los rusos más veteranos involucrados. De acuerdo con un ejecutivo de un banco estatal ruso que se ocupa de las criptomonedas, los principales asesores del Kremlin han supervisado el esfuerzo en Venezuela y el presidente Vladimir Putin lo firmó el año pasado. “Las personas cercanas a Putin le dijeron que así es cómo se evitan las sanciones”, dice el ejecutivo, que habló con TIME bajo condición de anonimato. “Así es como comenzó todo”.

El Kremlin no respondió preguntas enviadas por correo electrónico sobre el petro, y el Ministerio de Finanzas de Moscú insistió en una declaración a TIME de que ninguna de las autoridades financieras de Rusia estaba involucrada en la creación del petro. El gobierno venezolano no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de TIME.

¿Rivalizando con el dólar?

Desde 2014, cuando EEUU y sus aliados usaron sanciones para castigar a Rusia por invadir partes de Ucrania, las élites rusas han estado desesperadas por que se levanten esas sanciones y, a largo plazo, para debilitar la capacidad de Occidente de imponerlas en el futuro. Uno de los objetivos principales de estos esfuerzos, como destacó Putin en un documento de política sobre el comercio mundial que se publicó en septiembre, es “superar el dominio excesivo” de las monedas occidentales, y especialmente del dólar.

Los consejeros de Putin han sido más abiertos acerca de su objetivo final: “El reinado del dólar debe terminar”, dijo Andrei Kostin, el jefe de VTB, el segundo banco más grande de Rusia, en un discurso el mes pasado en Moscú, pidiendo a Rusia promover otras monedas para su uso en el comercio internacional. “Este látigo que los estadounidenses usan en forma de dólar no tendría, en gran medida, un impacto tan grave en el sistema financiero mundial”.

Aunque no es tan ambicioso como el intento ruso en 2016 de influir en las elecciones presidenciales estadounidenses, el movimiento del Kremlin hacia las criptomonedas revela otra capa de ingenio en su lucha contra lo que los asesores de Putin han llamado la “hegemonía” estadounidense en los asuntos mundiales. El uso de criptomonedas podría, al menos en teoría, dañar la capacidad de EEUU para controlar el flujo de dinero dentro y fuera de países sancionados, reduciendo así uno de los medios más poderosos de influencia de EEUU alrededor del mundo.

Actualmente hay más de 1.500 criptomonedas en existencia, con un valor combinado de más de $ 320 mil millones, según CoinMarketCap.com , que rastrea este mercado. De lejos, el mayor de ellos es Bitcoin, que representa más del 40% de su valor total. Pero se pueden crear y vender nuevas criptomonedas sin involucrar a los bancos y reguladores que normalmente controlan los mercados de divisas. Eso es en parte lo que los hace atractivos para las personas bajo las sanciones de los Estados Unidos. Al volar bajo el radar de las grandes instituciones financieras, las criptomonedas pueden ayudar a estas personas a mover su dinero de manera segura, discreta y con menos temor de que las autoridades de EEUU las agarren.

A largo plazo, si más personas comienzan a usar este tipo de efectivo digital y más negocios lo aceptan como forma de pago, el comercio de criptomonedas podría crecer lo suficiente como para rivalizar con monedas importantes como el dólar. Eso es lo que muchos inversores en este campo están apostando. “Es una tecnología explosiva”, dijo recientemente German Gref, uno de los banqueros estatales rusos más cercanos a Putin, sobre las innovaciones que hacen posible la criptomoneda. “Va a cambiar muchas esferas al revés”.

Los reguladores de los EEUU no están tan seguros. Tres de los principales arquitectos del programa de sanciones de Rusia, que hablaron con TIME por este artículo, dijeron que las criptomonedas no salvarán a los principales bancos o instituciones rusas de sus restricciones. “A los rusos les encanta hacer agujeros donde pueden, y hacen muchos agujeros, o lo intentan”, dice uno de ellos, Brian O’Toole, que trabajó en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos entre 2009 y 2017. Pero con las criptomonedas, dice, “solo pueden mordisquear los bordes”, al permitir que algunos funcionarios o empresarios sancionados trasladen sus riquezas al exterior.

Aún así, las autoridades estadounidenses han estado observando estos esfuerzos de cerca desde el verano pasado, cuando se intensificó el interés del Kremlin en las criptomonedas. En palabras de uno de los principales asesores económicos de Putin, Igor Shuvalov, el presidente “atrapó la fiebre” de esta tecnología después de discutirla en junio con una gama de expertos y asesores. Desde entonces, ha respaldado su potencial en una serie de pronunciamientos públicos, y los funcionarios, legisladores y empresarios rusos se han apresurado a convertir a Moscú en un centro global para el mercado de criptomonedas.

El experimento venezolano

Una de sus ideas más ambiciosas ha sido crear una versión digital del rublo que imitaría elementos clave de Bitcoin. El Banco Central ruso, sin embargo, se ha resistido a esta idea, porque correría el riesgo de desestabilizar la moneda real de Rusia, dice el ejecutivo del banco estatal ruso. “Para Rusia, es demasiado peligroso”, dice. “Si decimos que la única razón por la que lo hacemos es para evitar las sanciones de Estados Unidos, entonces definitivamente Estados Unidos se va a disgustar”.

Entonces, en lugar de poner en riesgo el rublo, Rusia alentó a su aliado en América Latina a realizar el experimento en sí mismo, dice el banquero. “Venezuela no tiene nada que perder. Para ellos es la única oportunidad “. De hecho, el valor de la moneda venezolana, el bolívar, ha sido diezmado por la mala administración oficial y el impacto de las sanciones estadounidenses, que se impusieron el año pasado para castigar a Maduro por su creciente autoritarismo. La crisis también ha hecho que el régimen de Maduro dependa en gran medida de Rusia para obtener préstamos e inversiones.

“Así que Rusia hizo su bastión aquí en Venezuela”, dice Armando Armas, un miembro de la oposición del parlamento de la nación, la Asamblea Nacional, que ha intentado en vano bloquear la creación del petro. “Ahora están usando a Venezuela como conejillo de indias para su experimento”, le dice Armas a TIME por teléfono desde Caracas.

El trabajo de organizar los detalles de este experimento fue para los dos empresarios rusos, Druzhkov y Bogorodsky, que se reunieron con Maduro el 20 de febrero para discutir los preparativos. Hacia el final de la ceremonia de lanzamiento de una hora de duración del petro ese día, Bogorodsky se levantó para dar un breve discurso en ruso, felicitando al “querido líder” de Venezuela por el “movimiento muy arriesgado pero oportuno” que había hecho.

La conexión rusa con este experimento se hizo aún más clara al día siguiente, el 21 de febrero, cuando Maduro envió a su ministro de finanzas, Simon Zerpa, para informar al gobierno ruso sobre los resultados. Zerpa se reunió ese día en Moscú con el ministro de Finanzas ruso, Anton Siluanov, y otros funcionarios, y publicó fotos de las reuniones en Twitter. “Entregamos a Min. Siluanov actualizó la información sobre nuestra criptomoneda “, escribió el ministro venezolano.

En comparación, el Ministerio de Finanzas ruso estaba menos dispuesto a promover estas discusiones. No se mencionaron en el sitio web oficial del ministerio ni en sus cuentas de redes sociales. (Sin embargo, el ministerio sí se tomó el tiempo para publicar en Facebook ese día sobre una feria de joyas a la que asistió uno de sus funcionarios). En su declaración a TIME, el ministerio insistió en que la criptomoneda venezolana “no se discutió durante la reunión ni tiempo después, “ni los ministros hablaron de” ninguna cooperación en este sentido”.

Queda por ver si Rusia extrajo alguna lección del experimento de Venezuela. Pero en las últimas semanas las autoridades en Moscú parecen haberse enfriado con la idea de una cryptorublo oficial. Dos días después de la creación del petro, una de las principales agencias de noticias rusas, Interfax, informó sobre una carta que Putin había recibido de Siluanov, su ministro de finanzas. La carta informaba al Presidente que, bajo ciertas condiciones, el gobierno debería permitir la creación de una “cryptociudad rusa privada”. Pero debería evitar respaldar tales proyectos con dinero o recursos estatales, ya que los riesgos financieros aún son demasiado altos.

Al menos algunos de esos riesgos se derivan de la reacción del gobierno de los Estados Unidos, que ha adoptado una línea dura respecto de las criptomonedas bajo el presidente Trump. “Mi enfoque número 1 en las criptomonedas, ya sean monedas digitales o bitcoins u otras cosas, es que queremos asegurarnos de que no se usen para actividades ilícitas”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, a CNBC en enero. “Entonces, en los EEUU, nuestras reglamentaciones [afirman que] si usted es una billetera bitcoin, está sujeto a las mismas regulaciones que un banco”.

Bajo el radar

Esta posición podría ayudar a explicar por qué los asesores rusos de Maduro no siempre han estado interesados en mejorar su participación, o sus conexiones con poderosos grupos empresariales en Moscú.

Después de que se reunieron con Maduro el 20 de febrero, los medios estatales en Venezuela identificaron a estos hombres solo como representantes de una compañía llamada Aerotrading, que no tenía un sitio web en ese momento. Cuando apareció en línea al día siguiente, el sitio no proporcionó información sobre la empresa, aparte de un banner que decía que era “la mayor empresa consultora de blockchain”, en referencia a la tecnología que hace posible la criptomoneda. La cuenta de Twitter de la compañía, también registrada el 21 de febrero, contiene solo tres publicaciones. El último dice: “Nos complace dar la bienvenida a la criptomoneda #Petro al ecosistema #blockchain”.

Solo después de estudiar los registros de la compañía y hablar con otros inversores de criptomonedas TIME pudo identificar a los rusos a quienes Maduro había agradecido tan efusivamente por ayudarlo a crear el petro.

Druzhkov, el más joven de los dos, parece ser relativamente nuevo en el mundo de la criptomoneda. Él solo fundó su start-up en este campo el otoño pasado, una casa de comercio en línea llamada Zeus Exchange . Su compañero en esa empresa, un rico industrial ruso y coleccionista de arte llamado Sergei Litvin, también parece no tener experiencia previa en criptomoneda. Pero Litvin pertenece a la junta ejecutiva de un conglomerado que ha estado bajo sanciones estadounidenses desde 2014. El conglomerado, Stroytransgaz, está controlado por uno de los amigos más antiguos de Putin, el multimillonario comerciante de petróleo Gennady Timchenko, que también está bajo sanciones estadounidenses.

Hablando con TIME por teléfono desde Maastricht, en los Países Bajos, donde estaba buscando expandir su impresionante colección de arte renacentista, Litvin dijo que Rusia, como otros países, está observando de cerca el experimento venezolano. “Estamos interesados en cómo se desarrollará. Queremos ver los puntos débiles en un proyecto así “. Insistió, sin embargo, que él y Druzhkov solo estaban haciendo un “análisis técnico” del petro y no participaron en su construcción. Druzhkov, que posó para las fotos junto a Maduro durante el lanzamiento oficial del petro, rechazó numerosas solicitudes para hablar con TIME sobre su papel.

Su otro socio ruso en este proyecto fue más cercano. Ex ejecutivo de varios bancos rusos importantes, Bogorodsky se mudó a Uruguay en 2009 y se convirtió en embajador informal de la cultura rusa en América Latina. Desde allí, ha mantenido estrechos vínculos comerciales con Rusia y otros ex estados soviéticos, a veces colaborando con agencias gubernamentales en proyectos de tecnología e infraestructura, según su sitio web personal e informes de noticias locales. Su relación con el petrolero venezolano comenzó en diciembre, más o menos cuando Maduro anunció sus planes para el petro, y cuando Putin ordenó a su gobierno analizar los beneficios de una criptomoneda rusa.

“Rusia se ha estado moviendo en esta dirección por un tiempo, tratando de redactar leyes para regular las criptomonedas”, dijo Bogorodsky a TIME por teléfono desde Montevideo, la capital uruguaya. Pero este proceso se ha empantanado en detalles burocráticos, mientras que Venezuela “quería avanzar rápido”, dice. “Estábamos listos para ayudar”.

Su compañía, Aerotrading, cuyo sitio web apareció el día después del petro, ha servido como el “socio técnico” de Venezuela en este proyecto, dice Bogorodsky. Pero no ha participado en las conversaciones oficiales entre los gobiernos ruso y venezolano, como la reunión del 21 de febrero entre los ministros de Finanzas de los dos países: “No tenemos nada que ver con eso”.

Venezuela comenzó la venta oficial del petro a los inversionistas extranjeros el 20 de marzo, y Maduro espera recaudar hasta $ 6 mil millones, una suma masiva para una economía al borde de la ruina. Pero será difícil verificar cuánto gana realmente Maduro y cómo se usará ese dinero. Los expertos han advertido que gran parte de este podría servir para apuntalar su régimen y enriquecer a sus aliados.

En cuanto a los intentos del gobierno de Estados Unidos de prohibir estas inversiones en Venezuela, Bogorodsky no podría importarle menos. “Cualquier ciudadano del mundo puede hacer lo que quiera”, dijo, riéndose desde Montevideo. “Ofrecemos libertad de elección. Entonces creo que habrá muchos inversores, grandes y pequeños, de todo el mundo “.