Un herido en nueva explosión en Texas, la sexta en pocos días

Mar 20, 2018 8:54 pm

Una nueva explosión ocurrida hoy en la ciudad de Austin (Texas, EEUU), la sexta desde el 2 de marzo, dejó un hombre herido de consideración, según informaron las autoridades locales.

EFE

La explosión sucedió esta tarde en unos grandes almacenes de una organización sin ánimo de lucro ubicados en el sur de la ciudad.

Las autoridades locales, estatales y federales buscan desde hace días pistas sobre la autoría de las explosiones que están aterrorizando a la capital de Texas y que hasta la fecha han causado dos muertos y media docena de heridos.

#Breaking #AustinPolice is responding to a reported explosion in 9600 block of Brodie Ln in south Austin. Please avoid the area. APD PIO en route.

— Austin Police Dept (@Austin_Police) 21 de marzo de 2018