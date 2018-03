Una repostera californiana hará el pastel de boda del príncipe Harry y Meghan (foto)

Mar 20, 2018 11:29 am

El príncipe Harry de Inglaterra y su prometida Meghan Markle han elegido a una pastelería del este de Londres para que prepare una torta de flor de sauco y limón para su boda en mayo, informó su oficina el martes.

Harry y la actriz estadounidense Markle se casarán en el Castillo de Windsor de su abuela, la reina Isabel II, y eligieron a Claire Ptak, dueña de Violet Bakery, para hacer el pastel.

“Estará cubierto con crema de mantequilla y estará decorado con flores frescas”, dijo el Palacio de Kensington en un comunicado. “Están anhelando compartir este pastel con sus invitados a la boda el 19 de mayo”, agregó.

