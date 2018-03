Copei-Miranda, no participara en las Elecciones Presidenciales

Publicado en: Política, Titulares

Mar 21, 2018 12:21 pm

Ante la situación que se ha planteado, con un supuesto apoyo de COPEI a la candidatura de Sr. Henry Falcón, COPEI Miranda quiere dejar clara su posición:

1) El único órgano que puede autorizar el respaldo a una candidatura presidencial en COPEI es el Consejo Federal y en su defecto la Dirección Nacional de partido para adecuarse a los procedimientos constitucionales y estatutarios, cosa que no ha ocurrido a pesar de haber solicitado por escrito ante la Dirección Nacional esa información.

2) Alertamos por lo tanto que el supuesto apoyo de COPEI al Sr. Henry Falcón es ilegal estatutariamente, también queremos alertar a los partidos Movimiento al Socialismo (MAS) y Avanzada Progresista (AP) no se sigan prestando a esta situación de carácter irregular.

3) Ante esta situación y hasta que no se cumplan los parámetros estatutarios el partido COPEI en el Estado Miranda no va a participar en el proceso electoral presidencial para no convalidar esta situación ilegal.

4) Se les notifica a todos nuestros dirigentes, activistas y amigos de COPEI de no prestarse a esta situación y le pedimos no participar en ningún comando de campaña, ni participar como testigos en ninguna Mesa Electoral, ni en ningún programa de Movilización o Activismo en la jurisdicción del Estado Miranda. Para esa supuesta candidatura presidencial.

5) A todos nuestros dirigentes, militantes y simpatizantes del partido les pedimos mantenerse en alerta y unidos para la defensa de la institucionalidad de nuestra organización, cuando algunas individualidades no perteneciente a nuestros cuadros de Dirección Regional, Municipal y Parroquial pretende tomar por asalto los órganos de representación popular del partido, abrogándose la representación de COPEI en el Estado ilegalmente.

6) Queremos dejar claro que COPEI durante 72 años de historia mantiene sus principios y valores consagrados desde su fundación, por la unidad, por el dialogo, por la democracia y por la participación al lado del pueblo, razón de ser de nuestra existencia, que nadie desde afuera o adentro podrá destruir a este partido con sus estrategias o proyectos personales.

7) COPEI Miranda en estos momentos seguirá luchando al lado de la gente y de los problemas que los agobian todos los días como el de salud, la comida, etc. para lo cual vamos a formar un voluntariado para hacerle frente en la solución de esta situación.

8) Queremos finalmente pedirle disculpa a nuestros líderes fundadores y de referencia nacional, a la ODCA (Organización Demócrata Cristiana de América) de la cual somos fundadores y a la Unión Mundial Demócrata Cristiana por esta situación que ha malogrado los valores, principios e imagen de los Social Cristianos en Venezuela.



