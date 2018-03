Emanuel Figueroa: Mientras más intenten someternos, más firmes estaremos en la calle por la libertad

Publicado en: Política, Titulares

Mar 21, 2018 1:50 pm

Miembro del partido de la libertad asegura que “el plan de administración de cargas” implementado por el ente estatal en diferentes estados, “es otra forma de someter a los ciudadanos”

“Mientras más intente someternos el régimen, más firme estaremos en la calle por la libertad”, aseguró este martes, Emanuel Figueroa, coordinador de Organización de Vente Joven en el estado Portuguesa.

“Estamos en las instalaciones de Corpoelec [Corporación Eléctrica Nacional], que al igual que los hogares y comercios de los ciudadanos se encuentra sin electricidad, el personal solo cumple horario debido a que no pueden laborar. Sin electricidad el país jamás producirá”, enfatizó.

Para Figueroa, el “plan de administración de cargas” implementado por el ente estatal en diferentes estados, “es otra forma de someter a los ciudadanos”, estableciendo un horario en el cual será suspendido el servicio todos los días.

Aseguró que en la entidad no hay nada, “solo sobrevivimos cada día sin agua, sin luz, sin efectivo, sin comida, sin transporte, sin gas pero con muchas ganas de vivir en Libertad. Por eso, en todo el país los ciudadanos protestan porque nadie se resigna a vivir así”.

Y agregó: “Portuguesa hoy no tiene voz en la Asamblea Nacional, pero desde Vente Venezuela les decimos que sí tiene una dirigencia que se preocupa y acompaña la lucha de una ciudadanía que dice no más. Portuguesa no es chavista, la han querido controlar pero la gente se rebela por una vida digna y ese quiebre no tiene vuelta atrás”.

El dirigente de Vente Joven en la entidad, enfatizó que Asimismo enfatizó que la juventud del partido de la libertad, está en la calle consciente de la responsabilidad histórica que tenemos frente a la sociedad; “unidos somos invencibles, protestamos por los constantes cortes de luz provocados por este régimen en nuestro estado y el país”.

Recalcó que “la solución a los problemas es minimizar el papel del Estado, privatizar los servicios públicos y empoderar a la gente para que pueda emprender, surgir y prosperar.

“Es la hora que todos los ciudadanos nos organicemos y luchemos por conquistar una vida digna que solo se logrará en Libertad. Seguimos en la calle”, finalizó.



Nota de prensa.