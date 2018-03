Juan Lechin: Denigrar a Henri Falcón (1)

Publicado en: Opinión

Mar 21, 2018 1:33 pm

La MUD opositora ataca a Henri Falcón por ser candidato a la próxima elección venezolana (mayo, 2018). La política son resultados y, en estos 18 años de chavismo, la MUD fracasó, ayudando —premeditada o ingenuamente—, a la instalación de la tiranía. Sus errores: 1) Creyó que podía ganar elecciones a un populismo en alzada. 2) Peleó contra Chávez y Maduro cuando los Castro son el titiritero desde el día que el comandante eterno juró a la presidencia (1999) sobre “esta constitución moribunda”. 3) No avizoraron la infiltración del modelo cubano de ocupación (ídem a Bolivia, Ecuador, etc.) 4) Venezuela es geopolítica global, no local.

Como corolario, la MUD agotó una fuerza social de millones marchando durante cien días. Es incomprensible cómo líderes tan bien educados fueron tan erráticos.

Dos nuevos factores se adicionan a las prontas elecciones. Un mayor desprestigio de Maduro (y del populismo regional). Y un aumento de la participación gringa en la región. Los norteamericanos usan soft-power: sanciones económicas y protección a cambio de colaboración. Esto no derrota populismos pero puede revertirlos cuando hay fuertes actores locales como Macri (Argentina), Moreno (Ecuador) y los jueces (Brasil).

En cambio, el castrismo utiliza instrumentos sin remordimiento: crimen callejero como política de Estado, propaganda, contrainteligencia, guerra asimétrica, desplazamientos humanos forzados y la hambruna maoista.

La MUD alentó a participar en elecciones cuando el chavismo era fuerte y ahora que es débil, ordena retirada; alegando que no serán limpias cuando tampoco lo fueron durante los 18 años anteriores. Obviamente no habrán “garantías democráticas” pues la elección ¡la convoca una tiranía! En tales circunstancias, debe aprovecharse todo espacio político no solo para intentar ganar la elección pero sobre todo para darle al pueblo una oposición alternativa.