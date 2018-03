Kuczynski agradece a simpatizantes que le expresaron apoyo en su casa

Publicado en: Actualidad, Internacionales

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, agradeció este miércoles a un grupo de simpatizantes que acudió a los exteriores de su casa en Lima para brindarle su apoyo, tras anunciar su renuncia al cargo, reseñó EFE.

Alrededor de medio centenar de partidarios de Kuczynski llegó a los exteriores de la casa del mandatario portando globos blancos y banderas peruanas, procedentes de la ciudad del Cusco, según las imágenes de los canales de televisión.

El mandatario salió a saludar a sus seguidores y les dirigió unas palabras de agradecimiento, en medio de un fuerte resguardo policial que impedía el acceso de la prensa a la casa de Kuczynski.

Los simpatizantes tenían la intención de apoyar a Kuczynski en la sesión plenaria del Congreso, anunciada para mañana, en la que se iba a debatir un pedido de destitución en su contra, según explicaron a RPP Noticias.

Sin embargo, tras la renuncia de Kuczynski, pedida por todos los sectores políticos después de la difusión de vídeos sobre una presunta compra de votos de legisladores, sus partidarios acudieron al domicilio del mandatario para lanzar vivas y lemas de respaldo.

El jefe de Estado se iba a enfrentar mañana a una segunda moción de vacancia del Congreso por sus vínculos contractuales con la constructora brasileña Odebrecht, pero el partido fujimorista Fuerza Popular difundió ayer unos vídeos que revelaron el intento de compra de votos de un legislador por parte de sus aliados políticos y algunos funcionarios.

“Frente a esta difícil situación que se ha generado, y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la Presidencia de la República”, expresó Kuczynski en un mensaje a la Nación.

Mañana, el Congreso debatirá, en el pleno, la carta de renuncia de Kuczynski y el viernes procederá a su votación y, de inmediato, a la juramentación como mandatario del primer vicepresidente, Martín Vizcarra, que se desempeñaba hasta hoy como embajador en Canadá.