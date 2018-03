“No se justifica la crisis social, siendo de los países más ricos del mundo”

Publicado en: Política, Titulares

Cuando escuchamos de distintos voceros oficiales hablar de las infinitas riquezas minerales, petroleras, oro, diamantes, etc con las que nos doto la madre naturaleza. ¿Nos preguntamos el por qué nos encontramos en tan profunda crisis social?.

Los venezolanos no podemos entender y menos aceptar el estado de cosas en el cual nos encontramos, lo podemos observar cuando vemos a países con mucho menores ingresos en dólares recibidos por explotación de sus riquezas naturales y con tristeza observamos la bonanza con la cual viven sus ciudadanos, unido al ver como muchos compatriotas se han ido a esos países en busca de mejor calidad de vida, nos produce angustia al no entender como los grandes ingresos recibidos y que siguen entrando no se convierten en bienestar de los Venezolanos.

Estimamos que en el 2017 los ingresos recibidos en dólares por venta de petróleo, oro, hierro, bauxita, diamantes, coltrax, etc. fueron superiores a los 30 mil millones de dólares. Que al compararlo con los demás países de centro y sur América nos coloca como el primer país de esta región, en ingresos por venta de materias primas minerales y petroleras que reciben los Gobiernos directamente.

Lo cual nos indica que la grave crisis social que nos afecta en niveles de pobreza, perdida del ingreso real y las calamidades que nos afectan no tiene justificación, al preguntarnos el porqué de la situación tan compleja en que vivimos.



