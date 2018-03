¿Por qué se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down el 21 de marzo?

Publicado en: Actualidad, Salud

Mar 21, 2018 9:20 am

El 21 de marzo en todo el mundo se celebra el Día Mundial del síndrome de Down. En el año 2011 la Asamblea General de las Naciones Unidas eligió este día para visibilizar positivamente la condición y así aumentar la conciencia pública del valor social y humano que toda persona con discapacidad intelectual posee, reseña Fundadown Venezuela.

En este día, se recuerda que las diferencias las que nos hacen iguales, siendo vital su reconocimiento y respeto, ya que la discapacidad no es un impedimento para aportar a nuestras sociedades. Por ello, cada año las Naciones Unidas celebra este día una conferencia en su sede Nueva York. El tema a tratar este año es “Qué aporto a mi comunidad” #WhatIBringToMyCommunity, es decir, cómo las personas con síndrome de Down hacen contribuciones significativas a lo largo de sus vidas a su comunidad, sea desde su familia, trabajo, cultura, medios de comunicación, recreación, ocio y deporte. Contribuciones que sabemos existen dentro de nuestra sociedad venezolana y que solo nos hace falta mirar a nuestro alrededor para reconocerlas.

Si bien el camino es largo para mejorar la calidad de vida de la persona con síndrome de Down, donde se incluya no solo salud sino independencia, autonomía, integración y conocimiento por la mayoría de los ciudadanos, más aún en el contexto en que vivimos, no dejaremos de trabajar por ello. He allí el significado de un día como hoy, donde no solo es celebración sino un recordatorio de lo mucho que como sociedad nos falta por hacer.

– Esta fecha (mes 3, día 21) fue elegida porque nos recuerda que la condición ocurre por un accidente genético conocido como Trisomía del par 21.

– Desde hace varios años se extendió durante este día el uso de calcetines o medias dispares como símbolo para sembrar conciencia, reconocimiento y valoración hacia las diferencias. Siendo las medias la prenda elegida porque nos recuerda visualmente a los cromosomas ¿curioso,no?