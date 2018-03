Transportistas y usuarios sufren por igual el desmantelamiento del transporte público

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 21, 2018 1:25 pm

“Se ha hecho una lamentable costumbre ver en las calles de la capital camiones de estaca funcionando como transporte público, para riesgo de los ciudadanos y vergüenza para un país petrolero” así comenta las fallas del transporte Danilo González Giral, comunicador y dirigente social de Caracas, durante un recorrido por distintas paradas y terminales de busetas en distintos sectores capitalinos. “Las líneas de transporte se han convertido en cementerios de unidades, no pueden hacerse reparaciones y los transportistas están desesperados porque ven perder su fuente de trabajo” denunció.



Nota de Prensa

Omar Colmenares, transportista de la Línea de San Martin, indicó “Tenemos todos carros parados, el precio del pasaje no alcanza para comprar repuestos y un litro de aceite está casi en 2 millones de bolívares. No nos da la base para cubrir los gastos”. Otro profesional del volante, José Sayago, corroboró lo expresado por su compañero afirmando que “Estamos viviendo una situación difícil, no hay cauchos, aceites, todo muy caro, le pedimos al gobierno que nos ayude con los repuestos, el dinero no nos alcanza” apuntó.

Danilo González explica que “del otro lado del conflicto se sitúan los usuarios quienes tienen sus respectivos puntos de vista sobre la crisis y pudimos registrar sus opiniones a lo largo de nuestro recorrido”. José Montero, un usuario, comentó “Hay muy pocas busetas, las que hay están en mal estado, en las mañanas me toca ir a pie al trabajo y muchas veces regresarme igual por la falta de camionetas o porque están full”. Francis Terán, usuaria, dijo “Le pido al gobierno nacional que se avoque a resolver el problema del transporte, tengo 60 años y tengo que irme muchas veces a pie a mi trabajo”.

Danilo González Giral explicó que “El Transporte público siempre había sido una actividad económica rentable y autosustentable, pero en la actualidad la crisis es evidente. La falta de insumos es crónica. Se requieren políticas públicas que resuelvan estos entuertos, el llamado es a la Alcaldía de Caracas y al Ministerio del Poder Popular para el Transporte Público a que manifiesten interés en esta situación que tanto afecta a la ciudadanía” resaltó.