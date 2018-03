Tres heridos en incendio tras intento de asalto a camión de pollos en Zulia

Publicado en: Actualidad, Regionales, Sucesos

Mar 21, 2018

Un camión cargado de pollos, que venía al Zulia desde Yaracuy fue atacado por vándalos que lanzaron bombas molotov, palos y piedras, causando el incendio del vehículo. Sucedió este martes, cerca de las 5:00 de la mañana, según informó Panorama.

Víctor Manuel Oviedo Barradas, de 20 años; su primo Dixon Barradas, de 18, y su tío Darwin Barradas, de 46, están heridos. Darwin, padre de Dixon, es el más afectado.”Tiene quemaduras graves en el 75% del cuerpo. Está todavía en la UCI del hospital de Ciudad Ojeda”, contó Víctor, tendido en una camilla del Hospital Universitario de Maracaibo (HUM), a donde trasladaron a los dos jóvenes después de la tragedia.

Víctor contó que a él y a su primo los buscó Darwin en Chivacoa (Yaracuy) el lunes en la tarde. “En la noche hicimos una parada en una estación de servicio para dormir y en la madrugada seguimos el viaje”, narró el joven. En la mañana, 20 personas los atacaron e incendiaron el camión.

“Yo me tuve que lanzar y casi me golpean. Un señor me auxilió y me llevó hasta donde estaba el camión —que había rodado varios metros— para buscar a mis familiares; de ahí nos llevó al hospital”, agregó Víctor, quien presentó quemaduras en el 22% de su cuerpo. Su primo, en un 18%.

Los jóvenes lograron comunicarse con sus parientes, de Yaracuy, quienes estiman llegar el miércoles a Maracaibo.

PANORAMA informó, en diciembre, de la modalidad de asalto a las unidades de transporte colectivo que circulan por la carretera Lara Zulia. “El tramo limítrofe entre ambos estados es el más crítico”, dijeron autoridades.