Barboza: La única posibilidad de que la ONU venga es con una comisión exploratoria

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 22, 2018 11:14 am

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) Omar Barboza, indicó que en declaraciones de este jueves 21 de marzo desde la embajada británica que “la única posibilidad de que la ONU venga es mediante una comisión exploratoria porque condiciones no hay”. El parlamentario reiteró la posición partipacionista de la AN pero en elecciones libre, estas elecciones son un simulacro.

LaPatilla.com

En relación a la candidatura del Henry Falcón, Omar Barboza le hizo un llamado a reflexión porque “nosotros confiamos en su buena fe pero debe tener un limite porque no hay condiciones para una elecciones libre en Venezuela”.

Sobre la investigación ordenada por la Asamblea Nacional constituyente (ANC) para los diputados de la AN que han fijado una posición de rechazo contra el lanzamiento de la criptomoneda venezolana “Petro”, Barboza explicó que “Nosotros somos responsables de hacer cumplir la constitución” y señaló que “la ANC apoyan cualquier cosa que se le ocurra al ejecutivo porque no representan al pueblo de Venezuela”. Además, el diputado enfatizó que el Bolívar el moneda establecida por la constitución venezolana.

Omar Barboza, se dirigió a la embajada británica para presentar un informe de la gestión de la AN de los dos últimos años a la fundación del parlamento británico para estrechar lazo y recibir asesoría para estandarizar formación de personal de investigación y la modernización del parlamento.

Barboza considera que esta alianza es muy importante porque el “parlamento inglés es uno de los más ejemplares, para nosotros es un honor tener a su representación aquí”.