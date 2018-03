Borges y Ceballos pidieron más presión para forzar elecciones justas en Venezuela

Publicado en: Actualidad, Internacionales

Mar 22, 2018

El ex presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges y la esposa del ex alcalde de San Cristóbal y actualmente preso político, Patricia Ceballos, participaron en un foro realizado por la Organización No Gubernamental Freedom House y la George Washington University, con el propósito de que distintas organizaciones del mundo ayuden a rescatar la democracia en Cuba y Venezuela.

Ambos fueron invitados por haber recibido el Premio Sajarov en representación de Venezuela. Durante su participación, pidieron que se ejerza la mayor presión en contra de la convocatoria a elecciones realizadas por Maduro para el próximo 20 de mayo, y que el mundo desconozca este proceso anti democrático. “Necesitamos un apoyo para que Venezuela pueda tener un proceso electoral como lo establece la Constitución”, pidió Borges.

El parlamentario venezolano, destacó la importancia de la apertura del canal humanitario para frenar la crisis que vive Venezuela. “Los venezolanos están muriendo por falta de medicinas y alimentos. Nuestros niños están muriendo de desnutrición. Y el gobierno niega esta terrible situación Esto no puede seguir pasando”.

De igual forma, Borges señaló que se debe tener especial cuidado al descontento que existe dentro de la Fuerza Armada Nacional de Venezuela y la presencia de oficiales cubanos que están persiguiendo y reprimiendo a uniformados venezolanos.

En la actividad estuvieron presentes representantes del Parlamento Europeo, del Congreso de los Estados Unidos, organizaciones no gubernamentales y estudiantes, quienes mostraron su interés y solidad en ayudar a Venezuela en la solución de sus problemas.