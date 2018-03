Caiga Quién Caiga Los venezolanos no se están yendo, están huyendo de Nicolás, por @angelmonagas

Publicado en: Opinión

Mar 22, 2018 12:12 pm

Dedicada a todos los venezolanos que ya no están en su patria…

Consultores 21, señala que entre noviembre y diciembre del 2017, en 29% de los hogares venezolanos han emigrado, un promedio, 1,97 miembros del núcleo familiar en los últimos años; si tomamos en cuenta los 7,2 millones de hogares, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, son al menos 4 millones los ciudadanos que se han ido del país.

Hablar de este tema, con un gobierno dedicado solo a no revelar cifras oficiales, es difícil.

El sociólogo Tomás Páez, autor del Libro “La Voz de la Diáspora venezolana” establece “que para la mitad de este año, entre el 14 y 15% de la población podría estar fuera”.

La Universidad Simón Bolívar habla de 2 millones y algunas ONG, llegan incluso a la colosal cifra de 6 millones, sin valorar los solicitantes de refugio y asilo, que varía según los países y otros casos indeterminables por mediciones.

HECHO EN REVOLUCION

Un logro revolucionario, hacer de Venezuela un país de inmigrantes. Y curiosamente, los que antes venían, los que por tradición inmigraban, ahora nos reciben, para lo cual no estaban preparados y eso lógicamente ha ocasionado serios problemas en el continente y parte del mundo.

Inestabilidad económica y éxodo masivo

La crisis económica que sufrimos es histórica. Desde Guaicaipuro a la fecha, nunca el país estuvo peor. Manuel Sutherland del Centro de Investigación y Formación Obrera afirma “Por cuarto año consecutivo Venezuela presenta la inflación más alta del globo, que según estimaciones de la Asamblea Nacional se acercó a 2.616% para el año 2017. El mes de enero de 2018 sufrió una inflación de 95% y un récord anualizado (enero a enero) de 4.520% con un aumento de 5.605% en alimentos. Se espera que este año la inflación llegue a 13.000%”. “El dólar paralelo, que sirve para fijar casi todos los precios de la economía, se incrementó en más de 2.500% en el año 2017, lo cual ha desintegrado por completo el poder adquisitivo de las personas en el país. Del mismo modo, indicó que la industria y el agro sucumbieron debido a un tipo de cambio muy sobrevaluado (la sobrevaluación superó el 9.000% en 2015) y sobrepasó en febrero de 2018 el 25.000%. Sobre la importación de medicinas y alimentos, señaló que luego de la devaluación de 10 bolívares a 25.000 bolívares por dólar (DICOM), se requerirán 2.500 veces más bolívares que el Estado producirá de manera suplementaria (sin respaldo), situación que causará mayor inflación”.

Aun así, el gobierno impulsado en su plan de destrucción del venezolano, para lograr su sumisión, insiste en no reconocer la crisis humanitaria y no aceptar la ayuda a tales fines.

Las razones son muchas más, sobre todo cada vez que escuchamos el cinismo, el “caradurismo” de los gobernantes.

MADURO ACUSA AL IMPERIO DE “ROBO DE CEREBROS”

Maduro dijo que se están robando los cerebros. Seguramente el que no tiene Nicolás.

Absolutamente falso, Nicolás. No lo roban, Tú gobierno los obliga a irse. Prácticamente los regala. El desarrollo de esos países recibe una fuerte transfusión, de una de las mejores migraciones del mundo: Profesionales, creativos, trabajadores, soñadores, alegres hasta que llegó el chavismo al poder. De mujeres bellas, de buenas personas.

Hoy podemos hablar de colonias venezolanas, lo cual era impensable hace algunos años. Estamos en todas partes del mundo.

ÉXODO, EMIGRACIÓN O HUIDA

El éxodo de jóvenes dice Maduro. A mi juicio, no hay un éxodo. Yo no lo llamaría emigración. No es. Es una huida. Por muchos factores. Situación país y muy pocos de carácter personal.

Cuando un pueblo busca establecerse en otro territorio es éxodo. Caso Pueblo Israelita. Razones sociales o religiosas. El venezolano tiene razones personales, muy particulares y propias. La mayoría señala que si se va Maduro, regresan, en consecuencia no es éxodo ni tampoco migración. El venezolano es amante de su tierra y dispuesto a asumir los problemas de su país, de la naturaleza y hasta de una coyuntura económica. Para lo que no estaba preparado era para enfrentar un proyecto de destrucción, de conquista a través de la miseria, violencia, para lograr la sumisión.

¿Porque huyen?

Ocurre mucho cuando las personas acuden a su cita de asilo, que el funcionario trata de verificar si se ajusta a una persecución política. ¿Cómo puede un joven profesional o estudiante de 18 o 20 años, alegar tal condición? En algunos casos quizá. En otros resulta difícil y en estas circunstancias las nuevas autoridades de los Estados Unidos, probablemente castiguen a muchos negándoles tal beneficio.

Muchos jóvenes pido ASILO huyendo de una persecución general, de un estado de condiciones y no de una situación personal.

Cualquier venezolano que quiera calidad de vida, esa que no tiene en Venezuela, decide huir. No ve futuro, no tiene esperanza. No es propio hablar de una emigración tradicional. Ni siquiera de refugio. Él quiere la oportunidad de trabajar, de producir, de seguir estudiando. Reconozco que no soy especialista en la materia, aunque si en estudiar la naturaleza del derecho como Docente de la Filosofía del Derecho, que ejercí durante unos 15 años.

¿POR QUÉ HUIR Y NO QUEDARSE A LUCHAR?

Complicado también responderlo. Analizo algunos casos y encuentro que el venezolano, no ve claridad. Tiene una profunda decepción de la clase política. Oposición y gobierno, se confunden en una sola responsabilidad. Algunos por acción y otros por omisión.

Las tradicionales razones también cuentan. Inseguridad, no disminuyen los delitos. Ladrones en todos lados, incluyendo en la policía.

Percepción de una Conspiración contra el ciudadano. Secuestros, vacunas. Niños de 10 o 12 años armados, para defenderse y otros para robar.

En Venezuela hace años no puedes disfrutar de andar con celulares, calzados o ropas nuevas. Los atracos (legalmente robos) están a la orden del día. Es normal que ocurra en escuelas, peluquerías, salas de cines, iglesias, universidades. Hasta en un quirófano, durante una operación. Las zonas de seguridad dejaron de serlo. Hay robos en fuerte Tiuna y en muchos cuarteles y sus alrededores.

Que se dañe el vehículo en la noche es un hecho delictuoso seguro, donde tú serás víctima. Viajar por las carreteras venezolanas, es turismo de aventura. Cadenas humanas en barrios, avenidas donde te piden dinero. En muchas te roban y te cobran simultáneamente.

A las 5 de la tarde, la gente corre a sus casas.

Venezuela es un pueblo fantasma. En muchas partes parece un pueblo del viejo oeste, solo, abandonado. En la noche cualquiera puede ser víctima del hampa, la organizada, la común o la uniformada.

NO QUEDA DE OTRA

La gente se va huyendo de un gobierno que no garantiza la vida.

Huyen por la escasez, por lo que no ven en abastos, supermercados. Es una odisea encontrar harina, pollo, carne, aceite, entre muchos, donde este más barata, donde este regulada. Como La Cuba Castrista, vivimos la crisis del desodorante, del champú, colonias, cremas, afeitadoras.

En el caso de la comida, colas kilométricas para tratar de comprar algo regulado o caer en manos de los “bachaqueros”, a precio del dólar real y no el falso DICOM.

Si te enfermas, es peor que los alimentos. Un blíster de 10 pastillas para la hipertensión, cuesta 1 millón de bolívares, donde el salario integral es un poquito más. Traumático encontrar medicinas para diabéticos, hipertensos, etcétera y se mueren los que necesitan productos para quimioterapias, diálisis.

No hay cementos, cabillas, tubos. Es una mafia que controla eso. ¿Cómo coño maduro dice haber hecho 2 millones de viviendas? Solo las ha visto la misma enfermera, que vio caminar a Hugo Chávez en enero del 2013. Tenemos tumbas, donde los que ingresas lo hacen en últimas moradas de cartón. Los repuestos, los juguetes, equipos, baterías, cauchos, precios inalcanzables. ¿Cómo quieren ustedes que el venezolano no huya?

PETICION DE UN NUEVO CONCEPTO DE ASILO

Los abogados especialistas y autoridades policiales y judiciales del planeta, deben revisar el concepto de asilo. ¿Qué lleva a un joven de 18 años, de un país rico, preparado, con buena familia a irse de su país? Su caso de repente no se subsume en las condicionantes de un asilo per se, él no es, repito, un perseguido en particular. Él de repente no es líder político o social, no es periodista o comunicador pero decide “huir” de su país, porque sabe que todos los que se encuentran en su situación tienen altas posibilidades de “morir”. No es exageración. Van rumbo a la miseria, al exterminio. El gobierno de Nicolás ataca no solo a venezolanos en particular, sino a su forma de vida. El necesita como los sangrientos y tiranos comunistas castristas, Stalín, Mao, el Presidente de Corea del Norte, controlar por vía del hambre, de la necesidad, del miedo.

Lamentable que por un problema de mala concepción legal, se entienda el asilo como una condición particular y no general.

Un hombre adulto, tercera edad, no es perseguido pero no quiere pasar sus últimos días muriendo él y viendo como sus hijos, nietos y familia en general muere.

Huyen de un futuro que no tienen y que no ven.

La Disyuntiva es ¿Huyes o te mueres?

POSDATA: ¿Por qué yo sigo en Venezuela? Muchos no tenemos ni como huir y entonces estamos decididos a contarlo, aunque nos cueste la vida o la cárcel, intentarlo.

