Darwin Chávez: ¿Se agota la paciencia militar? ¿“Madurismo” en peligro?

Mar 22, 2018





PACIENCIA (I). Es claro y evidente que hay un total agotamiento del modelo que dejó Chávez y destruyó Maduro. El deterioro social y económico del país es muy profundo, para lo cual se necesitará de una reconstrucción que durará muchos años. Lo económico se puede resolver a corto y mediano plazo, dependiendo de la cordura y la racionalidad de quienes asuman la salvación nacional desde la Presidencia o desde una Junta de Transición. Ese comportamiento en la conducción económica se puede traducir en confianza y en el hipotético “Big Boom” que nos puede beneficiar como nación. Las distorsiones sociales y las secuelas del hambre y la miseria van a tardar mucho más tiempo en resolverse. Los temores sobre la situación de Venezuela no sólo afloran en los no chavistas, sino también en los chavistas. Ya hemos venido explicando la frágil estabilidad interna, a la que ahora se añade el creciente descontento militar. Aunque usted no lo crea, hay quienes desde las entrañas del monstruo están buscando opciones para escapar de la crisis y ceder el poder, pero buscando garantías que les otorguen la inmunidad que necesitan. El momento crucial se acerca o por lo menos eso parece. Analicemos los escenarios que están en marcha para el oficialismo y que son cruciales para su supervivencia. Comencemos con lo político. Tal como hemos venido analizando en VyR, la estabilidad política del oficialismo está en serio peligro ( LEA : http://verdadesyrumores.com/conflicto-que-esta-ocurriendo-puertas-adentro-en-el-oficialismo/. La unidad interna ya no presenta fisuras, sino grandes grietas. Maduro se ha convertido en un problema para la mayoría de las tendencias en el partido de gobierno. No sólo lo creen incapaz de resolver la crisis económica, sino que lo ven como un peligro para cada uno de ellos. El Presidente desde hace mucho tiempo perdió la gobernabilidad de la nación y la gobernanza no existe en su gestión. El país se cae a pedazos, mientras siguen actuando como la orquesta del Titanic. No hacen nada para resolver los problemas. Sólo están ganando tiempo para que sea reelecto el 20-M. Pero esa reelección no está del todo segura ¿Por qué? Porque hay quienes siguen empeñados en suspender las elecciones y cambiar al candidato. Pero hay otros que buscan suspender y dar los pasos necesarios hacia una transición. Maduro es el peor candidato, incluso para los mismos chavistas. Pero no sólo para quienes manejan el poder y se benefician de los negocios y la impunidad, sino también para el chavista de abajo que está pasando hambre y continúa perdiendo la fe en el modelo. Por eso están buscando opciones, incluyendo electorales, para salir de la actual gestión. Henri Falcón es la opción más cercana a la “salvación” en el Chavismo, pero él no está acertando en sus acciones para ganarse ese apoyo. En el “Madurismo” saben muy bien el riesgo que les acecha y buscan manejar los tiempos para llegar con vida al 20-M, sin importar si eso pasa por dinamitar al chavismo, como lo alertó el ex Zar del petróleo venezolano, Rafael Ramírez. Pero eso también lo saben los radicales, quienes se mueven para amarrar al “Madurismo” mientras buscan opciones para una sustitución. Al oficialismo poco le importa lo que haga la oposición, ahora reunida en el Frente Amplio, sus angustias vienen de dos problemas fundamentales. El primero, es el volumen de la crisis y la probabilidad de un estallido social que arrase con la poca institucionalidad que existe. Y además porque cada vez están más cercados internacionalmente y eso les impide acceder al dinero que les permita maniobrar ante la crisis, pero además afecta seriamente sus patrimonios económicos y la seguridad de sus familias. Las sanciones individuales los están perturbando demasiado porque van en camino a convertirse en una suerte de leprosos internacionales y pocos se atreverán a darles refugio. Por eso algunos piensan en una cesión controlada del poder, que les permita flexibilizar las sanciones y buscar escenarios más favorables para sus intereses. Tanto para resolver la crisis, como para encontrar una transición, Maduro es un problema ¿Eso está agotando la paciencia de los militares?

ERRORES. Tal como analizamos con amplitud la semana pasada, la candidatura de Henri Falcón tiene enormes posibilidades de crecimiento y así pasar de “Malquerido” a convertirse en un fenómeno electoral. La realidad es que a Falcón en el Chavismo hay sectores, de arriba y abajo, que lo ven como la “salvación” ante el peligro que representa la reelección de Maduro ( LEA : http://verdadesyrumores.com/elecciones-por-que-falcon-puede-ser-la-salvacion-del-chavismo/). Pero esa posibilidad pasa porque HF tome las decisiones adecuadas que revistan su aspiración de credibilidad, amplitud y sobre todo que tenga las propuestas que llamen la atención de opositores y chavistas. Ya en la pasada columna criticamos la inefable fotografía que surgió de su viaje a Estados Unidos, en la cual aparece con el embajador del “Madurismo” ante la ONU, Samuel Moncada, pero además lo acompaña Felipe Mujica del MAS que no le dice nada al país. Todo indica que ese viaje a Estados Unidos tuvo otro objetivo y fue arreglar su problema con el gobierno americano, pues ya había recibido una advertencia cuando inscribió su candidatura ante el CNE y lo conminaron a declinar o podría aparecer en la lista de sancionados. Creo que Falcón fue a explicar las razones de su aspiración. Me llama la atención que luego de ese viaje, una de las voceras de la Casa Blanca sobre el tema Venezuela, Jennifer McCoy, cambió el tono en relación con las elecciones y pidió mayores garantías, cuando antes las calificaban como ilegítimas. Es posible que ambos hechos tengan relación. Sin embargo, Falcón está haciendo muy poco para mejorar su situación electoral. El eslogan que están usando no le dice nada a la población. No genera expectativas, no llama la atención, no ataca los problemas y las aspiraciones de un pueblo agobiado por la crisis. Ni siquiera ha comenzado sus recorridos por el país para explicar su propuesta central que es la dolarización, que genera mucho respaldo, y que además implica crear subsidios directos al ciudadano a través de tarjetas que van desde $25 para los adultos y $10 para los niños. Eso puede llamar la atención pero debe llevar el mensaje a las comunidades y no lo está haciendo. Pero además se sigue rodeando muy mal. No sólo se trata de Felipe Mujica y Pedro Pablo Fernández, sobre quienes siempre han existido dudas razonables, sino que ahora suma como jefe de campaña a Claudio Fermín, cuyos mejores días pasaron y tampoco es la figura que le dará mayor credibilidad a su candidatura. Falcón sigue teniendo una enorme oportunidad, pero debe cambiar su estrategia. Tiene incluso la oportunidad de sumar a dirigentes de todos los partidos opositores que creen que se debe participar, pero tal como va no lo va a lograr. El camino que lleva Falcón, hasta ahora, es la del retiro pocos días antes de las elecciones y habrá perdido una gran oportunidad. Si quiere ganar, tendrá que dar un viraje completo a su estrategia.

CRISIS ELÉCTRICA. Siguen ocultando la verdad en torno a los problemas del sistema eléctrico a nivel nacional, con especial énfasis en el Zulia. Recibí un informe elaborado por prestigiosos ingenieros eléctricos que dan luces, en medio de la oscuridad, sobre lo que está ocurriendo. Explican los expertos que en el estado hay una capacidad de generación de unos 2.400MW, pero que por diversos factores que se resumen en la falta de mantenimiento, la generación propia apenas está en un 35%. Y además puntualizan que al estado llegan a través del Sistema Interconectado Nacional unos 1.540 MW, pero que apenas está aportando un 75% de la electricidad que debería aportar. Al no existir suficiente generación no se puede regular la tensión de forma adecuada y eso provoca las fluctuaciones de voltaje que afectan a los ciudadanos. También plantean los especialistas que las constantes emergencias en las subestaciones son la consecuencia de la falta de monitoreo, lo que implica la ausencia de la necesaria “telemedición” para prevenir los problemas.

PACIENCIA (II). El desastre económico y el deterioro social están perturbando las opciones del oficialismo de permanecer en el poder. Los chavistas de abajo discuten que con un Maduro reelecto habrá más hambre, escasez, hiperinflación y sanciones internacionales. Y ese análisis tiene total asidero. En lo económico, el régimen tiene serias dificultades para cubrir sus gastos. Aunque lo expresó sarcásticamente, Diosdado Cabello dio en el clavo al admitir que están “quebrados”. La mejor demostración es la paralización casi total de las obras públicas. El estancamiento de la Gran Misión Vivienda Venezuela es el mejor ejemplo, porque en época electoral sería uno de los programas bandera para mostrar progreso. La mayor parte de los desarrollos habitacionales están paralizados desde hace varios meses, aunque hacen un enorme esfuerzo por maquillar el problema. No tienen dinero para sostener el festín. Ninguna de las opciones que han buscado para obtener dinero les ha dado resultado. El Dicom no termina de funcionar porque la oferta de divisas es limitada, pero además es una operación que no les da ingresos. El “Petro” que pensaron sería la jugada maestra contra las sanciones, le acaban de lanzar la última carga de tierra con la orden ejecutiva de Donald Trump que prohíbe hacer transacciones con ese criptoactivo. Con esa medida el “Petro” quedó enterrado y pasará al olvido como otro invento socialista. Y mientras no tienen los ingresos suficientes, tampoco pueden pagar sus acreencias internacionales y el país entró en un default ya general que afecta la credibilidad de la actual gestión e imposibilita cualquier acción que vaya en la búsqueda de dinero. Adicionalmente los pocos países amigos con dinero como China y Rusia pareciera que están poco interesados en enviar más dinero y más bien están dedicados a cobrar lo que les adeuda el gobierno venezolano. La trágica situación financiera del gobierno tiene sus graves consecuencias sociales, porque el ejecutivo no tiene el dinero para sustituir con importaciones masivas la caída en la producción nacional. Ni siquiera tienen suficiente inventario de comida para las cajas Clap y por eso vemos que la distribución de ese beneficio se ha extendido en el tiempo. La frecuencia que nunca ha sido buena, ahora es peor y con suerte, algunas familias han recibido una vez este año la bendita caja. El drama social en Venezuela no sólo tiene que ver con alimentación, sino que también está marcado con el deterioro del sistema de salud, la paralización de los hospitales, la escasez de insumos, pero además, el colapso de los servicios públicos. Gran parte del país padece por la crisis eléctrica y ya ni Caracas se salva de los apagones. Eso sin hablar de envejecido y costoso transporte público que cada día tiene menos unidades en circulación. El país está al borde del precipicio económico y además muy cerca de una paralización casi total. Todo eso afecta a la mayoría de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional ¿Cuánto más aguantarán?

GUERRA ABIERTA. Tardó en ocurrir, pero finalmente se abrió la guerra entre Omar Prieto y Pancho. Era una confrontación que no había trascendido ante la opinión pública, pero ya es noticia de primera plana. El que disparó primero fue Prieto en aquella entrevista publicada por el diario PANORAMA en la cual admitió que recibió un desastre, además que cuestionó duramente la política de permitir el ingreso de alimentos importados que imperó en la gestión de Pancho. Luego éste respondió a través del diario La Verdad y directamente le dijo a OP que se dedicara a trabajar porque mucho dinero le había dejado en las arcas del estado. La siguiente andanada de artillería le correspondió a Lisandro Cabello, con muchas cuentas pendientes con Pancho, quien exigió la devolución de los bienes sustraídos de la Gobernación. Prieto tiene razón al calificar de desastre la gestión de Pancho, porque eso lo hemos analizado en muchas ocasiones en esta columna. Además es absolutamente cierto que luego de la victoria de Juan Pablo Guanipa muchos enchufados de distintas categorías prácticamente saquearon a la Gobernación llevándose vehículos, computadoras y hasta bombas de agua. Actuaron como delincuentes y como delincuentes merecen ser tratados sin importar si tienen un carnet del PSUV. Pancho tiene razón cuando exige que luego de más de tres meses en el cargo, Prieto no puede endosar a otros el fracaso de su gestión. No sé si es real el supuesto dinero que dejó aprobado para el ejecutivo, pero la llorantina en la gestión de OP en relación con la carencia de recursos es permanente. Esta guerra no termina aquí. La ventaja la tiene Omar Prieto quien supongo tiene todo para probar que la gestión de Pancho estuvo llena de irregularidades, pero Pancho tiene el pendejo muy lejos ¿Lo denunciará internamente? ¿O lo hará en la Fiscalía? ¿Acusará directamente a Pancho? ¿O primero enfilará contra su entorno más íntimo? Esta guerra se pone buena.

UNT. Más allá del evento realizado hace algunos días en Caracas que significó la asunción de Manuel Rosales a la Presidencia de Un Nuevo Tiempo y el cambio de Enrique Márquez a la secretaría general; las cosas en el partido de la casita no están nada bien. Hay malestar en Caracas por el estilo de Rosales quien no consulta las decisiones importantes que implican al partido, sino que se basa sólo en su olfato y experiencia. A raíz de los recientes cambios y acontecimientos son varios los dirigentes que han renunciado, entre ellos Timoteo Zambrano, Verónica Brito, Freddy Lepage y Gustavo Paniz, entre otros. En el Zulia está previsto un cambio en la presidencia y secretaría general, pero de eso poco se sabe. Luego del congreso en Caracas está previsto uno similar en el estado, pero eso aún no tiene fecha. Se comenta que Rosales primero estará decidiendo quienes sustituyen a Elías Matta y Nora Bracho, para luego llamar al evento. Hace algunos días sonaron los nombres de José Luis Alcalá y Juan Carlos Fernández para dichos cargos regionales, pero no pasó de ser un bulo de las redes sociales, por lo menos por ahora. Los cambios que se avecinan en la dirección regional de UNT parece que van a generar las renuncias de varios dirigentes fundadores de esa organización.

PACIENCIA (yIII). El difícil cuadro político, económico y social viene erosionando la aparente cohesión en el mundo militar. No es casual ese acto en la Academia Militar supuestamente para honrar los cinco años de la siembra de Hugo Chávez, pero que en el fondo tenía un simbolismo distinto y era llamar a la unidad y la lealtad en el seno de la Fuerza Armada Nacional, usando por supuesto el nombre del fallecido comandante. Hay mucho malestar en los cuadros bajos y medios porque ellos también están pasando hambre y por supuesto que les inquieta un segundo período presidencial de Nicolás Maduro ( LEA : http://verdadesyrumores.com/analisis-pais-hay-un-verdadero-descontento-militar/). En los cuarteles las discusiones sobre la crisis y la búsqueda de soluciones son comunes. Pero además a nivel alto también hay preocupación por el rumbo que lleva Venezuela. La cofradía militar se mueve para buscar opciones. Muchos alegan que esa cofradía militar no padece de los mismos problemas que afectan al venezolano promedio, lo que es realmente cierto, pero tampoco el venezolano promedio está siendo sancionado y amenazado desde el exterior por lo que ocurre en Venezuela. Además tome en cuenta que si aquí hay un desmadre social e institucional, también esos militares serán arrasados por el tsunami. Siempre he creído que cuando esos militares vean que su seguridad y patrimonio familiar corra peligro, buscarían actuar para recomponer la situación nacional agregando garantías para ellos ¿Y en medio de la calamidad actual no corren peligro? Pareciera que sí y por eso la paciencia se está agotando. Parece que ese desenlace podría estar cerca. Creo que ya están actuando. Y los radicales pretenden que ese desenlace sea a su favor, preservando el modelo y sus intereses. Hay dos escenarios. Uno en el cual se produzca un cambio nominal en la Presidencia, pero todo siga igual o peor. Y otro en el cual el objetivo es la transición que busque estabilizar y pacificar el país. Sigo creyendo que la detención del mayor general, Miguel Rodríguez Torres, fue un peine que le pusieron al Presidente y lo pisó. Incluso considero que la acción buscaba precipitar acontecimientos. Hay muchos rumores e informaciones que corren por las redes sociales. Lo cierto del caso es que algo se mueve en el mundo militar. ¿Perdieron la paciencia?

CONSEJO. No tengo ni idea si el Gobernador del Zulia, Omar Prieto, acepta consejos en el área comunicacional, pero me atrevo a recomendarle que tenga cuidado con las promesas que hace y las respuestas que da en torno a la crisis eléctrica. Primer error: no debió asegurar tajantemente que en dos meses tendrá totalmente resuelto el problema eléctrico, porque eso supera la capacidad de respuesta que tiene como Gobernador. Esa crisis es la secuela de años de abandono en el mantenimiento y el desvío de las cuantiosas inversiones destinadas al sistema eléctrico. Eso no lo puede resolver la Gobernación que ni siquiera tiene competencia directa en el servicio, pero hay que reconocer que están haciendo un gran esfuerzo. Señor Prieto, el problema es que el daño es muy profundo y escapa de su interés y voluntad para resolverlo. Segundo error: cuando una periodista le consultó sobre el daño a los electrodomésticos como consecuencia de la crisis eléctrica, no debió dar esa respuesta que fue muy criticada por lo irreal y hasta irrespetuosa con el pueblo que sufre. Creo que debe tener más cuidado con sus expresiones en los medios y en las promesas que hace.

CONSTANCIA. Por casualidad escuché en un banco la conversación entre dos personas. Hablaban de política y sobre la situación de la oposición en el Zulia. Uno de ellos habló que había votado en las pasadas elecciones municipales por Carlos Alaimo y el otro le preguntó las razones por las cuales lo había hecho. La respuesta fue curiosa y llamativa: Alaimo no necesita estar en política y lo hace asumiendo riesgos. Ha crecido con su propia organización, sus dirigentes y su propio esfuerzo. Eso me hizo recordar una charla que sostuve con el médico y empresario en el 2016. En aquella ocasión hablaba con emoción de sus planes en política y de cómo quería construir una Maracaibo de progreso y humana a través de un proyecto de construcción de ciudadanía. Insistía en esa época que no tenía ayuda de partidos o liderazgos nacionales, pero que tenía un ejército de líderes sociales que lo ayudarían a fortalecer su movimiento. Como todo ser humano ha cometido errores y tiene sus aciertos en el camino político que emprendió. Lo que no se puede negar es que ha tenido algo que es valioso en política: constancia.

PREGUNTA. Un amigo empresario me comentó esta semana que estaba muy afectado por la crisis eléctrica y que eso debería tomarlo en cuenta el Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, en la reforma que está planteando de las ordenanzas tributarias municipales. Pero además exigió a la Alcaldía de Maracaibo diseñar estrategias que sirvan para apoyar a los comerciantes en la contingencia eléctrica. Creo que eso es mucho pedir para una gestión que empezó a atender la crisis de la basura un mes después de haber tomado posesión.

SAQUEO. Como el Gobernador del Zulia, Omar Prieto, está en la onda de denunciar el supuesto desastre que dejó Pancho y están exigiendo la devolución de todos los bienes desaparecidos, le recomiendo que revise lo ocurrido en la Villa Deportiva. Ahí ocurrió un vulgar saqueo, según me informan algunos empleados. Por cierto, si quieren buscar al principal responsable lo pueden localizar todas las mañanas trotando en la Vereda del Lago.

CONFLICTO. Hay mucho malestar entre el personal de la Gobernación del estado Zulia porque fue anulado el contrato del seguro HCM y se quedaron sin cobertura en el área de salud. Todo aquel empleado o familiar directo que se enferme tendrá que acudir a un ambulatorio u hospital público, a expensas de contaminarse, porque no tienen seguro de salud ¿Será una eliminación definitiva? ¿O habrá una nueva licitación de la póliza?

1/2 DENUNCIA. Me sorprendió una declaración del secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Maracaibo, César Garrido, quien habla del desastre que recibieron en la Policía Municipal de Maracaibo (Polimaracaibo). Afirma que la dejaron en rojo, pero no dice quién o quiénes se la dejaron de esa forma. Debió el funcionario municipal acusar a la junta interventora de Polimaracaibo, porque debió recordar que entre el 25/02/2015 y el 21/12/2017 ese cuerpo policial permaneció en manos del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz ¿Por qué no señaló al principal responsable? Al final el señor Garrido se limitó a callar parte de la verdad y sólo hizo media denuncia.

SERÁ VERDAD. Me informan que Corpoelec está presionando a los centros comerciales para que reduzcan drásticamente sus horarios, con el fin de aliviar el déficit en la carga de electricidad que llega al estado y que se distribuye a los suscriptores. Al parecer la mayor presión es contra el Sambil.

