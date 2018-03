Fermín Mármol: Tenemos que repensar el presupuesto y gasto militar para disminuirlo

Publicado en: Destacados, Nacionales

Mar 22, 2018 5:12 pm

El abogado y criminalista sostiene que “hay una Venezuela posible, de progreso y bienestar que se está gestando”. Explicó que desde el año 2010 se vienen gestando y revisando políticas públicas de diversas índoles incluyendo las de seguridad ciudadana, en manos de más de 400 profesionales.

Mármol García resalta que hay que rescatar la República en la que cada institución cumpla con sus funciones específicas.

“En Venezuela se va a enterrar la posibilidad de que dirijan instituciones policiales municipales, estadales, nacionales, la administración de justicia, o el sistema penitenciario porque tu realmente vistas de un color o que milites en un partido político”, aseveró.

Destaca que dichos organismos deben abrir espacios para que los medios de comunicación, las universidades y las diferentes organizaciones no gubernamentales, puedan conocer cómo están los temas preventivos, de represión legal y de seguridad de estado. Agregó que los miembros que comiencen a conforma el cuerpo detectivesco deben tener concluidos estudios de cuarto nivel.

“Al Cicpc tenemos que execrar el reclutamiento y la selección de bachilleres, tiene que ir el Cicpc a un formato de universitarios, es lo que se está logrando en países latinoamericanos, en donde ese hombre o esa mujer con un título universitario puede ingresar a las filas de la institución, y sencillamente va a ir a una academia de investigación criminal, ya sea el área de pesquisa, ciencias forenses, y el área de criminalística, de esa manera el Cicpc va a ser refundado, teniendo una academia superior de investigación criminal… y número tres pensar en la figura del asimilado”, indicó.

El profesor universitario considera indiscutible que el área de seguridad ciudadana se adscriba a un ministerio distinto al de Interior y Justicia, ya que a su juicio “no puede el tema político partidista, del día a día, estar contaminando a la seguridad ciudadana, tiene que haber un Ministerio de Seguridad Pública que dirija las instituciones, conjuntamente con el tema de identificación nacional, al igual que el bomberil y de defensa civil.

Por otra parte, enfatizó que el presupuesto de la nación es deficitario y que la única manera de repotenciar las instituciones en el campo profesional es disminuyendo el gasto castrense.

“Tenemos que repensar el presupuesto y gasto militar para disminuirlo, porque gracias a Dios Venezuela no está en guerra con nadie, ni deseamos estarlo, y tenemos que reorientar esos recursos para reclutar, mejorar al personal y reivindicarlo”, puntualizó.

En otro punto se refirió a las jerarquías dentro del Cicpc, la cual según su consideración deben responder a una planificación estratégica en la que se tenga conocimiento de cuántos cargos requieren la jerarquía de un comisario general al frente.

“Sencillamente los que lleguen a los cuatro, cinco, siete primeros lugares serán los comisarios generales de la institución, porque simplemente hay cinco puestos para esos cargos, no basta con que tu reúnas los requisitos para tener la jerarquía, es que el cargo esté disponible y que los mejores lleguen a ese cargo”, expresó.

El criminalista reitera que se debe ir al rescate de la república, y enterrar el estado comunal para volver a lograr la división verdadera de los poderes, donde en esa nueva etapa del país las policías uniformadas tengan mayor presencia en las calles, avenidas, plazas, y centro comerciales.

“Dejemos la investigación criminal al Cicpc, y cuando maduremos en unos años, es posible que el delito menor lo manejen las policías municipales y estadales, pero por ahora no distraigamos policías uniformados en labores de investigaciones, y no distraigamos investigadores en funciones preventivas”, dijo.

En cuanto a la materia de investigación penal, manifiesta que el Ministerio Público debe respetar la investigación criminal y concentrarse más en tener mejores fiscales, especializados, “y dejar de jugar a policía de investigación criminal, no puede seguir invirtiendo en laboratorios técnicos científicos, no puede seguir invirtiendo en ciencias forenses, no puede seguir invirtiendo en el área de criminalísitca, ellos que ganen casos, que dicten más actos conclusivos, que peleen por el retardo procesal, que tengan más y mejores fiscales y no más policías disfrazados de técnicos dentro de la institución”, aclaró.

Escuche y aprecie más de esta entrevista a través del siguiente video: