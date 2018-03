Gerard Piqué: El momento más feliz de mi vida fue ganar el Mundial con España

Publicado en: Actualidad, Deportes, Internacionales

Mar 22, 2018 12:43 pm

Una de las grandes figuras del fútbol mundial en la actualidad y pilar de la defensa del FC Barcelona, Gerard Piqué, nunca ha estado ajeno a la polémica: Su posición política con respecto a la independencia de Cataluña del territorio español ha sido objeto de muchas críticas, y en un artículo escrito por él para el portal The Players Tribune, desmintió diversos mitos que se comentan sobre el futbolista en la prensa hispana y redes sociales.

Lucho Suarez

El zaguero explicó su sentir al vestir la casaca de “La Roja”: “Me siento extremadamente orgulloso de vestir el escudo cada cuatro años en el Mundial. Eso puede sorprender a alguna gente. Si ves la televisión en Madrid, ellos te contarán una historia diferente sobre mí. Dirán que soy un traidor, que quiero romper el país por mi apoyo público al derecho del pueblo catalán a votar en un referéndum de independencia”.

Asimismo, sobre el controversial tema aseveró que: “Nunca he comentado cómo votaría. No intento ser político e influir en la gente. Lo que yo crea es irrelevante, es sólo una opinión entre millones. Lo que sí creo es que los 7.5 millones de personas de Cataluña tienen el derecho a votar de manera pacífica sobre esto. Este asunto es muy complicado y requiere mucho debate y reflexión”.

Representar a España y apoyar la separación de la zona condal con nación suele interpretarse como una contradicción: “Es una posición difícil para mí porque el momento más feliz de mi vida fue ganar el Mundial para España, pero por otro lado ser catalán está en mi sangre. Es mi pueblo, mi herencia, mi tierra. Cuando el 80% de los catalanes dicen que quieren tener el derecho a votar, creo que deben ser escuchados. Si esa opinión hace que mis compatriotas me odien… bueno, estoy tranquilo”.

El central se caracteriza por ser alguien que no se esconde ante la opinión pública, siempre muestra sus posturas y en diversas ocasiones ha recibido observaciones por vincular el deporte con la política.

“Me dicen que juegue al fútbol y me calle. Que es lo que sé hacer. Lo siento pero no es callarse y jugar. No es sólo lo que sé hacer. Hay mucho más en la profundidad de un futbolista de lo que la gente cree. Creo que es importante que nos expresemos. Somos seres humanos y eso es algo que se pierde en los medios en el mundo en el que vivimos. Sí, puedes buscar en Google un resultado o rumores de traspasos, pero no cómo una persona se siente, qué le motiva o a qué tiene miedo”, manifestó el esposo de la cantante colombiana Shakira.

Igualmente destacó que tiene una gran relación con los jugadores españoles del Real Madrid, con los cuales comparte vestuario en el combinado nacional.

“Puedo bromear con ellos porque son mis hermanos con el equipo nacional de España. Podemos odiar al club del otro, pero jugamos por el mismo país, con el mismo sueño. Desde que era un niño pequeño y vi a Luis Enrique sangrar su camiseta en el Mundial del 94, mi sueño fue jugar con la selección”, concluyó.