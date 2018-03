Gregorio Graterol: La sociedad civil, los jóvenes y las mujeres deben ser los líderes del Frente Amplio Venezuela Libre

Publicado en: Política, Titulares

Mar 22, 2018 4:15 pm

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Falcón, Gregorio “Goyo” Graterol, hizo un llamado a los partidos políticos a entender que el Frente Amplio Venezuela Libre debe ser una estructura que sea liderada por la sociedad civil, la juventud y las mujeres, con el objetivo de darle fortaleza e inclusión a todos los sectores involucrados en la lucha por la recuperación de los valores democráticos en el país.

Nota de prensa

“Goyo” Graterol manifestó que “nosotros queremos insistir en lo que ha sido nuestra propuesta de que el Frente Amplio Venezuela Libre en Falcón y aspiramos que así sea en cada parroquia y cada municipio y en cada rincón donde nos activemos debe estar liderado por la sociedad civil y por la juventud venezolana que integra la lucha política y social en nuestro estado.

Para el Coordinador Regional de Primero Justicia en el estado Falcón, este “debe ser un esquema que debe ser aceptado por todos los partidos políticos, para así poder incluir a otros sectores de la vida pública, como lo son: los gremios profesionales, los trabajadores y todos los sectores que deben ser incorporados con muchísima fuerza para que sea un trabajo de toda la sociedad falconiana la que asuma la defensa de los valores democráticos y del rescate de nuestra democracia”.

Destacó nuevamente los argumentos que avalan la decisión de los partidos políticos de no participar en el fraudulento llamado a elecciones realizado por la Asamblea Nacional Constituyente y el Consejo Nacional Electoral, remarcando que en la actualidad el gobierno manipula a su antojo todo lo que tiene que ver con el calendario electoral, hecho que no puede permitirse en una verdadera democracia.

“Todo lo que se ha hecho en esta materia se ha hecho sin respeto alguno a lo que establece la constitución, ni a las leyes que rigen la materia electoral en Venezuela, de manera que hay una flagrante violación de los derechos fundamentales en materia electoral”, remarcó.

Gregorio “Goyo” Graterol también dejó claro que el gobierno nacional y el poder Electoral negaron la posibilidad de que la población y los nuevos electores pudiesen inscribirse en el Registro Electoral o actualizar su data, en otra violación flagrante a las leyes.

El parlamentario no dudo al señalar que el proceso del próximo 20 de mayo no es una elección. “El pueblo venezolano sabe que lo que está convocado para el 20 de mayo, no es una elección presidencial, sino un fraude monumental montado para evitar que en Venezuela haya elecciones libres y democráticas y que podamos escoger un presidente de la República con todas las de la Ley”.