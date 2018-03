José Antonio Gil Yepes: Pros y Contras del Voto

Publicado en: Opinión

Mar 22, 2018

Si toda elección en la vida fuese obvia, no tendríamos que pasar por el sacrificio de evaluar nuestras opciones: Comprar o no comprar, o de qué marca comprar; leer un libro u otro, versus ir al cine o trabajar… Todo implica asumir un riesgo; por ello necesitamos calcular las probabilidades de los costos y beneficios involucrados y optar por lo mejor. Lástima que varios Premios Novel además hayan descubierto que en estos cálculos predominan las emociones; y en nuestras próximas elecciones todo esto viene a colación: Nadie tiene argumentos definitivos a favor ni en contra de ir al votar.

Hay opositores que sospechan que Falcón es madurista, por lo que, hasta ahora, dicen que no votarían. Pero, ¿Sí los candidatos fuesen Maduro y Chávez, no saldríamos todos corriendo a votar por Chávez? Y cuáles son las probabilidades de que Falcón, siendo madurista, haga un gobierno tan malo como el de Maduro? No creo que pueda hacerlo porque no duraría 15 días. Es más, creo que los chavistas no maduristas saldrían a la ayuda de Falcón para evitar que termine de acabar con el chavismo.

Si Falcón fuese madurista, ¿No sería una oportunidad para ofrecerle una taima en Venezuela a quienes han sido sancionados por potencias extranjeras para que estén dispuestos a dejar el poder sin perderlo todo? De lo contrario, pelearían a muerte para no salir del gobierno.

Si Falcón volviera a perder aunque haya ganado, esto sucedería si recibe más apoyo del gobierno que de la oposición. Pero, si esta última lo envuelve, le pone los testigos de mesa y le asegura un triunfo abrumador (con un potencial –hoy- de 75 a 25% en votos válidos), no creo que Falcón pierda esa oportunidad de pasar a la historia.

Por otra parte, después que Maduro sea reelecto (por la abstención), ¿Quién asegura que la MUD y el Frente Amplio se articulen y puedan presionar para una nueva elección en condiciones transparentes; quién asegura que prospere un movimiento de calle que obligue a Maduro a renunciar; o que las potencias occidentales impongan un cambio si no lo han hecho hasta ahora, a “pesar de los pesares”?

