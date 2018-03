Lozano: Solo en marzo los carabobeños han sufrido más de 10 interrupciones del suministro de agua

Publicado en: Actualidad, Regionales

Mar 22, 2018 11:10 am

El diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Lozano, denunció que tan solo en el mes de marzo la Hidrológica del Centro (Hidrocentro) ha realizado más de 10 interrupciones del suministro de agua potable en el estado Carabobo, situación que afecta alrededor dos millones de personas.

Señaló, que existen comunidades de los municipios Valencia, Naguanagua y Libertador que llevan hasta 45 días sin el servicio del vital líquido, realidad por la que se han visto obligados a pagar hasta dos millones de bolívares por el servicio de camiones cisternas.

“Hay personas que pagan 120 mil bolívares por mil litros de agua, en medio de esta crisis económica, en la que el bolsillo no aguanta estar comprando a cada rato, es inaceptable que por la corrupción y la indolencia con la que han manejado Hidrocentro, los más pobres deban pagar las consecuencias, incluso hay un aumento de casos de escabiosis infantil”, expresó Lozano con motivo al Día Internacional del Agua.

En ese sentido, el parlamentario dijo que es necesaria la conformación de un equipo multidisciplinario que incluya a las autoridades del Colegio de Ingenieros, y expertos de la Universidad de Carabobo (UC), pues considera que la crisis por la falta del vital líquido no tendrá solución en los próximos meses.

“Yo he inspeccionado la planta de aguas donde pude evidenciar que los carabobeños nos bañamos con aguas putrefactas, las aguas residuales que caen a Pao Cachinche no son tratadas porque muchos de los procesos en la Planta La Mariposa no funcionan desde 2010”, alertó el también presidente de la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario de la AN.

Finalmente, manifestó que este 22 de marzo en Venezuela no existen razones para celebrar, que por el contrario se deben dejar de lado las diferencias políticas y atender la severa crisis que atenta contra el derecho universal de acceder al agua potable.



Nota de prensa