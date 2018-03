“Me despierto tarde para no desayunar y comer una vez al día”. El rostro del hambre en Caracas, por Javier Chirinos

Publicado en: Opinión

Mar 22, 2018 1:37 pm

“Me despierto tarde en la mañana, a veces a las 11, para no tener que desayunar y así como una vez al día nada más”. Así, crudo y doloroso, es el testimonio de una mujer de 60 años en La Vega. La conocí hace unos dos años en una visita a la comunidad donde vive, pero hoy parece otra persona: ha rebajado al menos 15 kilos en cuatro meses. Es el rostro del hambre en Caracas.

No es solo un caso, es la radiografía de una realidad que no perdona a ningún hogar venezolano, ninguna familia; no mide entre chavistas u opositores. Vivir en Venezuela, hoy día y gracias al socialismo del siglo XXI, es sinónimo de hambre, escasez y miseria.

En Vente Caracas hemos realizado diferentes visitas en varias parroquias de la ciudad y constatamos altos niveles de adelgazamiento y necesidad profunda: no alcanza para comprar, no se consiguen alimentos. Incluso, en Carapita, conocimos a un ciudadano que nos confesó que sólo puede comprar yuca para él y sus hijos. Les da yuca sancochada en la mañana y el agua de la yuca en la noche como cena. De esta forma, sus hijos solo están comiendo a medias, no alimentándose.

Cada testimonio es desgarrador y ésta es la realidad de nuestro país, la realidad del venezolano que no forma parte del régimen, la realidad del venezolano que ha sido humillado diariamente para poder subsistir. A todo esto, otros vecinos nos han comentado que para poder comprar la caja del CLAP, les obligan a presentar el Carnet de la Patria y ahora, hasta dejar una copia del carnet cada vez que su comunidad tenga la suerte de recibir la dotación de alimentos.

Por eso, no solo el hambre tiene rostro, sino el culpable de esta tragedia. El Carnet de la Patria, ante la destrucción intencional del país, significa chantaje y manipulación para miles de venezolanos; es la única posibilidad de conseguir sustento. Si no lo sacas, te mueres.

Ningún venezolano debe estar sometido y humillado en ningún momento, mucho menos para poder conseguir sustento para sus hogares, comida. Nadie en nuestro país merece tener que hacer largas colas, ni arrodillarse para tan siquiera llevar cinco o seis productos a su casa. El Carnet de la Patria es el vil y peor método de chantaje y manipulación que ha creado el régimen para dominar a través de la crisis que ellos mismos generaron.

Al venezolano bueno, decente y trabajador, cuenten con nosotros. Estamos en presencia de una de las mayores tragedias que ha vivido nuestro país, desde la mortandad y enfermedades que genera la mala alimentación, hasta la pérdida de capacidades cognitivas, desarrollo humano, crecimiento y cualidades de las futuras generaciones, pero vamos a superarlo y depende de nosotros.

Es hora de avanzar y canalizar toda nuestra fuerza y coraje para salir de esta realidad. Juntos, 30 millones de venezolanos, podemos alcanzar la dimisión de Maduro y todo su régimen hambreador. No más hambre en nuestro país. No más chantaje. No más humillación.

Javier Chirinos, coordinador de Vente Venezuela en Distrito Capital.

@javier_chirinos