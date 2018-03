Nicanor Moscoso: Los actores políticos son quienes no han podido resolver los problemas en Venezuela

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Nicanor Moscoso, presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela), aseguró que su organización no se inmiscuye en los problemas políticos de un país, solo asesora en materia electoral.

“Los problemas que tiene Venezuela en este momento son de orden político. Los actores políticos no han podido resolviendo los problemas en Venezuela. Las dos partes deben resolver que las elecciones son transparentes”, expresó Moscoso durante una entrevista en el canal de noticias Globovisión.

“Deben trabajar por la paz del país y la tranquilidad democrática para que las elecciones sean transparentes”, recalcó.

Al ser consultado sobre el retiro de Smartmatic, Moscoso expresó que “lamentamos que Smartmatic, luego de 15 años, se retirara y no sostuvo las denuncias, pero si tenía las pruebas de los presuntos fraudes en las elecciones debió presentarlas, no solo decirlo. Si el presidente de la empresa tenía las pruebas debía demostrarlo. No solo hacer la denuncia y retirarse”.

“Los candidatos consideran que la tinta indeleble debe ser una de los elementos que generan transparencia; sin embargo, en este país se han ganado elecciones”, indicó.

Explicó que el Ceela es un grupo de expresidentes de entes electorales y son admitidos como acompañantes desde 2005, siendo invitados para observar el desarrollo de los procesos electorales en la región. “Nosotros lo que hacemos es un informe y es el ente electoral quien nos pide que lo divulguemos a las redes sociales”, aclaró.