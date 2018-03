Runrunes de este jueves 22 de marzo de 2018

Publicado en: Opinión

Mar 22, 2018

A CONFESION DE PARTE…:

Una investigación del periodista Pedro Pablo Peñaloza en nuestro portal Runrun.es detalla la “original versión” del ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, al poner al descubierto la piratería del servicio exterior venezolano, donde personas contratadas sin la formación debida ocupan puestos claves para la defensa de los intereses de Venezuela. Sabiendo que Nicolás Maduro ostentó ese cargo 6 años, de 2006 a 2012, lapso en el que ocurre la “desprofesionalización” de la Casa Amarilla, de acuerdo con un análisis firmado por el canciller Jorge Arreaza y también por el director general del Despacho, Carlos José Guzmán Gómez, la directora general de la oficina de Recursos Humanos, María Carolina Rodríguez Briceño, y el director general de la oficina de Planificación y Presupuesto, Raúl Alfredo Hernández Chirinos. El punto de cuenta #1009-2NOV17 esboza los principios de un “programa de reorganización del servicio diplomático bolivariano”. Aclarando que en el primer “quinquenio revolucionario” llevaron a cabo “un programa general de ascensos, traslados, rotaciones y capacitación de los funcionarios con el objeto de que los mismos obtuvieran las herramientas para un mejor desempeño internacional en la defensa de los fines y objetivos de la patria” luego dice que “en los años posteriores por distintas razones, el número de funcionarios diplomáticos fue mermando y, dadas las necesidades crecientes del despacho, se le asignó a personal contratado el cumplimiento de estas delicadas tareas, sin que mediara un necesario proceso de selección o capacitación”. Impacta saber que “desde 2005 no se ha llamado a otro concurso público de oposición, a pesar del inusitado aumento de las tareas que ha asumido el MPPRE” advierte el texto. Otra torpeza roja es reconocida por “la disminución del número de funcionarios diplomáticos” que trajo como consecuencia “una desfavorable práctica de los despachos de Viceministros” que optaron por “desarrollar su propia política de recursos humanos, procediendo a la contratación de personal de forma desarticulada”. En el punto de cuenta precisan que “el último ascenso fue en el año 2002, y a partir de ese momento se cerró la movilidad en los rangos, hecho que causó la desprofesionalización del MPPRE en momentos en que tal situación resulta muy negativa para la institución. El resultado de esta situación es que, según datos de septiembre 2017, hay 127 contratados que están bajo la modalidad de contrato indefinido, llevando a cabo labores sustantivas sin que haya mediado un proceso de formación” y hoy “solo están activos aproximadamente 150 diplomáticos de carrera”, 73 de ellos en el servicio interno en Caracas y apenas cuatro en el exterior como embajadores”. Conversando en la radio con la internacionalista Giovanna De Michele me señalaba que con el informe pretende de alguna manera “salvar su responsabilidad considerando que él es internacionalista” al catalogar el texto como un diagnóstico muy particular, pues “descarga la responsabilidad del canciller y la endosa a los viceministros, ya que estos adoptaron políticas propias en materia de recursos humanos”. Detrás de Maduro desfilaron por la Casa Amarilla: Elías Jaua (el expropiador de tierras), Rafael Ramírez, (el “yo-no-fui” corruptor de PDVSA), Delcy Rodríguez (la “diplomática” trepa ventanas de Mercosur) y Samuel Moncada (el “humillado” de costumbre). Arreaza Montserrat, quien fuera el “primer yerno”, tiene 20 años con una enorme cuota de poder en distintas áreas del gobierno habiendo sido presidente de la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales, el INCES y Fundayacucho; viceministro de Desarrollo Científico y Tecnológico y ministro en los despachos de Desarrollo Minero Ecológico; Ciencia, Tecnología e Innovación; Educación Universitaria Ciencia y Tecnología; vicepresidente sectorial para el Desarrollo Social y la Revolución de las Misiones así como Vicepresidente de la República del 2013 al 2016. No solo ha sido multicargos sino también ¿multisabio? ¿La misma improvisación que denuncia en su informe? Es fiel reflejo de dos décadas de retroceso institucional y de Venezuela como un todo. Pruebas diarias hay …

