¡Sin importarle nada! Migbelis Castellanos se las cantó toditas a Osmel Sousa

Mar 22, 2018

Este jueves, el programa de Telemundo, Un Nuevo Día, realizó un programa especial sobre el escándalo del Miss Venezuela y la presunta red de prostitución que está tras la organización. Allí estuvieron invitadas Alicia Machado y Migbelis Castellanos; y la periodista Ibeyisé Pacheco.

Si bien Alicia Machado, Miss Venezuela 1995, quiso proteger a Osmel Sousa de las más recientes acusaciones públicas que han realizado personalidades que participaron en el concurso en años anteriores, Migbelis no dudó en revelar todo lo que sabía sobre la presunta trata de blancas en el certamen.

De hecho, Castellanos aceptó públicamente que su relación con el zar de la belleza no fue la mejor y comentó que no tiene nada que agradecerle, ni conserva un buen recuerdo sobre él. “Lo que yo esperaba que fuese el concurso Miss Venezuela; no lo fue”, aseguró.

Luego, la ganadora de la corona nacional de la belleza en 2013 reveló que Osmel Sousa le propuso tener una ‘doble cita’ con una persona de poder.