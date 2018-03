Unidad Visión Venezuela denunció desatención del gobierno de Héctor Rodríguez

Publicado en: Política, Titulares

Mar 22, 2018 11:23 am

Israel Nieves, secretario general de Unidad Visión Venezuela Miranda, denunció el estado de abandono en que se encuentra la región, así como el voluntariado que allí opera.

Nota de Prensa

“El estado Miranda se encuentra totalmente abandonado y los bomberos no escapan a la crisis que se ha acentuado en los últimos 150 días de una gestión, que “Mirando al Futuro”, no ha mostrado nada excepto 39 ambulancias que reseñaron en prensa el pasado mes de noviembre, y que en la realidad no cumplen su función”, dijo Nieves.

Manifestó que la institución de los “héroes anónimos” que velan por la ciudadanía las 24 horas del día, se ha venido deteriorando en cuanto a la calidad de vida y del servicio -que ya venía en decadencia en los últimos 12 años- con sueldos de “hambre y miseria”.

El dirigente mostró preocupación y llamó a la prevención, considerando que en esta época del año los incendios forestales son comunes por la sequía. “Los hombres de azul no poseen herramientas adecuadas para hacer su trabajo, los vehículos no escapan a la crisis y la mayoría están accidentados; por tal razón deben acudir a cisternas particulares para combatir los incendios”.

Asimismo agregó que los vehículos de intervención rápida (rescate) se encuentran a medio andar, “el servicio médico trabaja con las uñas ya que en los pronto socorro, así como en el servicio médico de la estación de San Antonio de los Altos, los profesionales de la salud emigraron huyendo de la crisis y la carencia de insumos”.

Aunado a lo anterior, Israel Nieves informó que el Ejecutivo Regional mantiene deudas con la institución, que no tienen dotación de uniformes, ni seguro de HCM. También criticó que los bomberos deben costearse su comida, ya que hace años desapareció el comedor, y que las estaciones -a lo largo y ancho del estado- “se están cayendo ya que necesitan reparaciones urgentes y no hay dirección alguna de la gobernación que le ponga el cascabel al gato”.

El dirigente de Unidad Visión Venezuela no se explica, cómo el gobernador Héctor Rodríguez, a quien se le devolvieron todas las competencias ilegalmente arrebatadas a la gestión anterior, aun no se le ve avances en su gestión.

“Los mirandinos sufrimos a diario la pésima gestión que aun contando con todo los recursos del gobierno central y teniendo 17 alcaldías de 21 en nuestro estado, más el apoyo total del gobierno nacional, no termina de arrancar a resolver los problemas y a cumplir con el mandato popular que le dieron el pasado 8 de octubre. Esperamos que se aboque a resolver los problemas de todos, ya que por algo quiso llega a ese cargo”.