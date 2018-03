¡Vamos a llorar! Maduro pide a EEUU que “deje de perseguirnos”

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 22, 2018 6:10 pm

El presidente Nicolás Maduro rechazó este jueves el decreto impuesto por el gobierno de Donald Trump, contra la criptomoneda venezolana El Petro.

“Todo el país rechaza las sanciones contra el Petro y el Petro continuará su rumbo y nada lo detendrá (…) ¿Por qué Venezuela tiene que ser perseguida? Yo le pregunto esto a la oposición y al gobierno de los Estados Unidos”, dijo durante un acto sobre el Petro, en Caracas.

Asimismo, agregó que los que persiguen al gobierno revolucionario no quieren el bienestar económico de Venezuela.

“El Petro no es para Maduro. No soy un multimillonario y no quiero serlo”, puntualizó.