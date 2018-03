Andrés Velásquez: “Son una comparsa que luego el país les va a cobrar”

Publicado en: Política, Titulares

Mar 23, 2018 5:23 pm

“Aquí nadie está entusiasmado con participar y eso se puede percibir en la calle. Nosotros somos mayoría, quienes nos oponemos a este régimen y queremos que salga Maduro como tapa de limonada, es el 80 por ciento de la población”, expresó Andrés Velásquez al ser abordado en el marco de la instalación del Frente Amplio Venezuela Libre, evento celebrado en la Cámara se la Construcción del Estado Bolívar.

Nota de Prensa

En el evento participaron representantes de todos los sectores de la sociedad guayanesa que hacen en vida en el municipio Caroní.

“A Maduro no lo quiere nadie. No lo quieren los militares, no lo quiere el continente americano, Europa, no lo quieren las amas de casa, los estudiantes, las universidades, los trabajadores, los desempleados, no lo quieren las iglesias, no lo quieren en su mismo partido”, añadió el líder de Guayana.

Aseguró que “eso es un desastre, a Maduro lo desprecia todo el mundo, por eso no deja dudas para nosotros. Está claro, pero la gente no está dispuesta a acompañar a Maduro a un fraude cantado. No se puede participar ni convalidar la farsa electoral”.

“Que se olvide, y este es un mensaje directo que le mando a quienes están haciéndole comparsa a Maduro allí como candidatos. Son una comparsa que luego el país les va a cobrar”, completo Velásquez.