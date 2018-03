Biagio Pilieri: No hay material para tarjetas de débito, pero si hay para el carnet del Psuv

Publicado en: Actualidad, Política

Mar 23, 2018 12:32 pm

Durante un recorrido por la capital yaracuyana junto a la dirigente nacional y líder de VENTE, María Corina Machado, el parlamentario Biagio Piliari constató la precaria e inhumana situación que viven los jubilados y pensionados.

Largas colas, irregularidades, e inconformidad con los pagos, denunciaron los adultos mayores durante el recorrido. “Como va a ser posible que llevan hasta 3 días seguidos en colas para cobrar la pensión y no les pagan ni el monto completo; aquí hay señores que amanecen porque no tienen dinero ni siquiera para pagar el pasaje para regresar a su casa”.

”Hay bancos del gobierno que solo pagan 400 mil bolívares y no los 854.978 bs que corresponden”, dijo.

El diputado de la Fracción 16 de julio (AN) criticó el nuevo plan piloto de pago de pensiones correspondiente al terminal del número de cédula de identidad, implementado por Sudeban, y el déficit de material para instrumentos bancarios, como tarjetas de débito y libretas. “Las enfermedades y el hambre no esperan, mucho menos no tocan a la puerta por número de cédula, es una verdadera desgracia la que viven nuestros adultos mayores”, expresó Pilieri.

“Al gobierno no le importa el hambre o las carencias del pueblo”, manifestó el parlamentario y coordinador general del Partido Convergencia, quien también acompañó el foro “Transición hacia la libertad”, que realizó María Corina Machado este jueves en la ciudad de San Felipe ante representantes de Partidos y Sociedad Civil Yaracuyana.

