Cardenal Urosa exige al Gobierno respetar actos religiosos de Semana Santa

Publicado en: Destacados, Nacionales

Mar 23, 2018 9:15 am

El Arzobispo de Caracas, el cardenal Jorge Urosa, exigió al Gobierno de Venezuela y a sus grupos afines, respetar los actos religiosos de la Semana Santa y no provocar violencia dentro ni fuera de los templos, como sucedió el año pasado.

“El Gobierno y sus afectos deben respetar los actos religiosos y no provocar violencia ni fuera ni dentro de los templos. Yo como Arzobispo de Caracas exijo a las autoridades: Presidente de la República, Ministro del Interior, jefes militares y policiales, que se impida cualquier acto de violencia o alteración del orden, o agresiones a personalidades fuera o dentro de los templos”, indicó.

En una entrevista difundida por la oficina de prensa del Arzobispado de Caracas, el Purpurado recordó que el año pasado “grupos afectos al oficialismo” realizaron “actos de violencia fuera de las Iglesias e incluso dentro de ellas”, como el 12 de abril de 2017, cuando intentaron agredir al Cardenal Urosa durante la Misa del Nazareno, en la Basílica de Santa Teresa.

Asimismo, recordó el ataque que los colectivos chavistas realizaron el 16 de julio del 2017 afuera de la iglesia de El Carmen de Caita, contra los ciudadanos que participaban en la consulta popular convocada por la oposición sobre la Asamblea Constituyente de Maduro.

“Hubo allí un ataque criminal que dejó un saldo de una señora muerta y tres o cuatro heridas. Eso es totalmente inaceptable. Y esos asesinos no han sido detenidos”, denunció.

Durante la entrevista, el Cardenal también respondió a las palabras de Maduro, que el 20 de marzo dijo que los obispos y sacerdotes no debían “politizar la Semana Santa”.

El Arzobispo señaló que la frase del mandatario “es totalmente injusta. Nosotros no politizamos los actos religiosos. Las consideraciones sobre la dura realidad del sufrimiento de los venezolanos, especialmente de los más pobres, no es politizar un acto religioso”.

Asimismo, afirmó que “desde hace muchos años yo he indicado a los sacerdotes en Caracas que en las homilías no se toque el tema partidista. Que no se ataque al Gobierno en los actos religiosos. Eso no nos toca a nosotros en los actos de culto”.

Acercarse a Dios en Semana Santa

El Cardenal Urosa también aprovechó para invitar a los fieles “a participar activamente en los oficios religiosos de la Semana Mayor. Son actos religiosos muy hermosos, de gran contenido y belleza. Es bueno que los aprovechemos para renovar nuestra fe, acercarnos más a Dios, y recibir los santos sacramentos de la Reconciliación y la Comunión”.

Entre todos los actos, dijo que “un lugar especial en la devoción de los católicos venezolanos la ocupa la adoración de Cristo Nazareno el miércoles santo, recordando su solidaridad con el dolor humano, y llevando la cruz del sufrimiento para redimirnos y otorgárnosla salvación”.

Finalmente, pidió a las personas que salen de viaje “que se acerquen a Dios. No son tiempos para la indiferencia religiosa. Necesitamos estar unidos a Dios. Allá donde vayan, especialmente en sus tierras de origen, hay Iglesias y celebraciones de actos religiosos”.

“Allí pueden combinar el descanso y el esparcimiento con la celebración del amor de Cristo, que murió por nosotros en la cruz”, afirmó.