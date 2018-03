Coge dato… Cinco señales de que no eres la única en su vida

Publicado en: Curiosidades, Titulares

Mar 23, 2018 4:35 pm

Puede ser una situación difícil de aceptar, pero más común de lo que crees. Muchas se rehúsan a saber si la persona con la que tienen una relación [o apenas está conociendo], tiene un acercamiento con alguien más, reseña Pulzo.

Si tienes alguna sospecha de que eso está sucediendo, hoy te dejaremos algunas señales que podrían indicar de que él está interesado en otra persona aparte de ti.

5. Siempre tiene algo que hacer después de verte

Tiene prisa pero no te dice a dónde va y menos con quién. Muchas veces, tú misma lo has justificado con que tiene otros asuntos personales que atender, pero si lo hace de manera constante, es posible que lo haga porque en realidad tenga una cita con otra persona.

4. Se pierde durante días

No responde mensajes ni llamadas. Incluso, lo puedes ver en línea y aún así ignora tus mensajes [ni si quiera los lee].

Es probable que ese hombre solo te quiera para algo pasajero y no porque realmente esté interesado en ti.

3. No acepta

Si tienes las pruebas necesarias de que está saliendo con alguien más porque lo notaste con algunas fotografías o mensajitos que otra mujer le dedicó en alguna red social, él se niega rotundamente.

Este tipo de hombres se identifican por querer abarcar mucho con poco: se creen capaces de salir con dos o más mujeres al mismo tiempo; pero la mayoría de las veces, terminan fracasando.

2. Es lindo cuando quiere conseguir algo

Mientras no haya algo de por medio algo que lo “motive”, te trata de manera indiferente. Pero eso cambia cuando quiere obtener algún beneficio. Por ejemplo: sexo, un favor o simplemente cuando quiere que le hagas compañía.

En pocas palabras, te trata como su “peor es nada” y evidentemente, ninguna mujer merece ser tratada de esa manera.

1. Se esconde cuando responde alguna llamada

Si no tiene nada que esconder, ¿por qué alejarse cuando responde algún mensaje o llamada? Si lo hace, es porque hay algo que no quiere que sepas. Es posible que eso no te parezca, ya que no están caminando bajo la misma nube: a ti te gustan las cosas claras y si él hace todo lo contrario, su relación fracasará rotundamente.

Lo más sano de una relación, radica en la transparencia y si te molestan ese tipo de actitudes, lo mejor es que se lo hagas saber lo más pronto posible. ¡No te dejes manipular!