Cortes eléctricos nocturnos desvelan a los zulianos



Mar 23, 2018 6:34 am

Desde las 12:00 del mediodía de ayer arrancó en el Zulia el nuevo cronograma de cortes eléctricos anunciado por Corpoelec, que contempla la suspensión del servicio por 3 horas diarias, e implica la reprogramación del funcionamiento de servicios públicos y de los sectores salud, comercio y educación, según información de Panorama.

Por: Adriana González

Locales y centros comerciales, bancos, escuelas y zonas residenciales reciben por igual la suspensión eléctrica, 7 días a la semana, en 5 horarios: 12:00 m a 3:00 pm, de 3:00 a 6:00 pm, de 6:00 a 9:00 pm, de 9:00 pm a 12:00 am y de 12:00 am a 3:00 am.

Ni sábados ni domingos están exentos del racionamiento, pero son los horarios nocturnos lo que más ha generado gran rechazo entre los marabinos, por la dificultad que representan para “recuperarse” al otro día tras la suspensión del servicio.

“¿Cómo va a rendir mi hijo en el colegio después de un corte de 9:00 pm a 12:00 am? Si a uno mismo le cuesta retomar la jornada laboral luego de pasar mala noche por los cortes”, expresó Helen Huerta, administradora.

Estos horarios varían según parroquias y sectores, en cinco bloques: A, B, C, D y E. Pero la repartición de las suspensiones parece ser poco equitativa.

El grupo “E”, tendrá 4 días con cortes nocturnos y el “D” tres, mientras que los grupos A, B y C, estarán más “desahogados” con la repetición de horarios vespertinos y hasta las 9:00 pm.

Por otra parte, ayer muchos sectores se quejaron de que la luz se fue fuera de los horarios establecidos.

El esquema altera los planes comerciales de muchas empresas. Tal es el caso de una reconocida papelería de la ciudad.

“Estamos pensando cómo trabajar con el cronograma. Dejaremos pasar esta semana a ver qué tanto se cumple la medida y, si es necesario, evaluaremos otros horarios de trabajo”, apuntó el supervisor general.

“Ahora es que vienen a hacerlos oficiales porque desde hace rato hay entre 3 y cuatro al día, ojalá que se apeguen al esquema”, dijo Ulises Jiménez, comerciante.

Al respecto, el secretario de Asuntos Eléctricos, Juan Carlos Boscán, informó que los cortes se adaptarán al comportamiento de la demanda.

Es decir, que si en algunos sectores disminuye el consumo eléctrico, puede que no se efectúe la suspensión, explicó Boscán.

Sobre el horario de 12:00 a 3:00 am, indicó que es probable que no se cumpla a cabalidad, ya que, por lo general, “a las 12:00 am estamos recuperando toda la carga eléctrica”, pero se incluyó en el programa por prevención.

Se desarrolla en la región un plan de atención especial, en el que se clasificó como “casos críticos” a los centros de salud, las hidrológicas y entidades militares, por lo que no formarán parte del racionamiento.

Santiago Arrieta, gerente de División y Comercialización del Zulia, indicó que con el plan de racionamiento, la meta es reducir 300 megavatios al día en la entidad. “Pero aún así esto depende de las condiciones que tenga el sistema”, reiteró.