En junio entraremos en caos monetario: sin billetes nuevos ni viejos, según José Guerra

Publicado en: Actualidad, Economía, Nacionales

Mar 23, 2018 11:57 am

A juicio del diputado e integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, José Guerra, el próximo 4 de junio de 2018 los venezolanos estarán frente a un caos monetario que se materializará con la reconversión anunciada por el presidente Nicolás Maduro.

LaPatilla.com

“Puede presentarse lo que sucedió con el billete de 100 en diciembre de 2016. En el país entraremos en un caos monetario a partir del 4 de junio entremos sin billetes nuevos ni los billetes viejos”, dijo Guerra durante una rueda de prensa.

Explicó que “en el 2007 la reconversión monetaria se llevó 10 meses y ahora pretenden aplicar esta medida nuevamente en apenas dos meses. Ninguna reconversión es exitosa sin unas medidas económicas que logren parar la hiperinflación”.

Agregó que “el billete de 100 mil bolívares vale 7 centavos de dólar y ahora en dos meses no tendrá ningún valor. Si no corregimos la inflación promedio de 50% en un año en tres meses el nuevo cono monetario ya no servirá”.

Insistió en que “un billete impreso en la Casa de la Moneda, en Maracay, cuesta entre 7 y 8 centavos de dólar. Ahora el Banco Central de Venezuela gastará casi 80 millones de dólares. En el 2007 había tinta papel y el BCV tenía crédito, pero ahora, en el 2018, pero ahora no hay papel, no hay tinta (…) Estaremos frente a un despilfarro económico que podría usarse para medicinas y alimentos”.

Aclaró que esta nueva reconversión monetaria “lo que refleja es la hiperinflación que estamos viviendo en el país, pero no es una devaluación. Lo que sí es cierto es que el dólar innombrable seguirá subiendo”.

Guerra propone la impresión del billete de 1 millón de bolívares en papel bond 20 a cuatro colores, “porque este billete, en dos meses, no tendrá valor y ya no tendrán intención de robarlo ni de falsificarlo”.