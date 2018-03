Iván Duque lidera intención de voto para presidenciales en Colombia, según encuesta

Publicado en: Actualidad, Internacionales

Mar 23, 2018 7:48 am

La carrera por la presidencia entró en su etapa decisiva. Faltan nueve semanas y media para que los colombianos salgan a elegir al nuevo presidente de la república, y el partidor para el que será el primer gran puerto de montaña, la primera vuelta del próximo 27 de mayo, tiene un nuevo favorito para cruzar la meta en el primer lugar, publica Semana.

Iván Duque, un senador bogotano que representa al uribismo, no solo se fugó del pelotón de candidatos, sino prácticamente tendría un pie en la segunda vuelta, y de llegar a apretar el acelerador, hasta podría conquistar la presidencia en la primera vuelta.

Por lo menos así lo advierte la fotografía del mes de marzo de la Gran Encuesta presidencial de la firma Invamer para la alianza revista SEMANA, Noticias Caracol y Blu Radio, medición que se adelantó después de las elecciones del pasado 11 de marzo, en la que se definieron dos candidaturas presidenciales y se definieron las fuerzas políticas para el próximo Congreso de la República.

La encuesta consultó la intención de voto de 1.200 personas en Bogotá y 54 municipios de 23 departamentos del país. Entre los consultados, el 51,2 % manifestó que votará en las elecciones, el 16,8 % señaló que probablemente votará, mientras que el 13,8 % tiene decidido no votar y el 4,3 % probablemente no votará. El 13,1 % de los entrevistados aún no sabe si se acercará a las urnas.

A la pregunta, “si las elecciones para presidente fueran mañana, y los candidatos fueran los que aparecen en esta tarjeta, ¿por cuál de ellos votaría usted?, los resultados fueron los siguientes:

Iván Duque: 45,9 %

Gustavo Petro: 26,7 %

Sergio Fajardo: 10,7 %

Germán Vargas Lleras: 6,3 %

Humberto de la Calle: 5,0 %

Viviane Morales: 2,5 %

Piedad Córdoba: 0,6 %

Voto en blanco: 2,3 %

Revise la encuesta completa:

Encuesta Invamer Intención de Voto para presidenciales en Colombia – Marzo 2018 by La Patilla on Scribd