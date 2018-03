ONU reitera que no proporcionará ningún tipo de asistencia electoral en Venezuela

Publicado en: Destacados, Internacionales, Nacionales

Mar 23, 2018 3:25 pm

Un funcionario de la ONU dijo que la organización multilateral no proporcionará ninguna asistencia electoral para la próxima votación presidencial de Venezuela, una elección que ha sido denunciada como manipulada por la oposición y por muchos gobiernos extranjeros.

AP

El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente.

Representantes del presidente Nicolás Maduro y el candidato independiente Henri Falcón viajaron este mes a la sede de la ONU para tratar de persuadirle de que envíe expertos para que estén presentes en la votación del 20 de mayo. La principal coalición opositora está boicoteando las elecciones debido a preocupaciones de que se manipulará y ha pedido a la ONU que rechace la solicitud.

Previamente, el vocero adjunto de la ONU Farhan Haq dijo a The Associated Press que se envió una carta a las autoridades venezolanas sobre su pedido. Él no revelaría los contenidos.