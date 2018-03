Pagó 31 años en la cárcel y ahora le dan un millón de dólares (FOTOS)

Mar 23, 2018 5:36 pm

El hombre llamado Lawrence Mckinney, quien ahora tiene de 61 años, y pasó 31 años de su vida en la cárcel por un crimen que no cometió y ahora, 40 años después recibe una exoneración de un millón de dólares.

El pasado miércoles, la Junta de Apelaciones del Estado de Tennessee aprobó por unanimidad una compensación extraordinaria. Será la más alta nunca concedida en la historia del Estado y la cifra máxima que la ley contempla.

Mckinney fue encarcelado en 1978 acusado de los delitos de robo y asalto. No recobró la libertad hasta 2009. Fue entonces cuando se le abonaron los US$75 de la compensación inicial. Ahora se decidió que reciba US$1 millón.

¿Por qué pasó 31 años en la cárcel?

En el año 1977, el hombre fue señalado por una mujer de ser uno de los dos hombres que la violaron dentro de su apartamento. Esto llevó a su detención y posteriormente fue acusado de los cargos de violación y asalto en primer grado, y en junio se le condenó a 115 años de prisión. Entonces tenía 22 años.

Finalmente en el año 2008, pruebas de ADN realizadas en las sábanas de la víctima identificaron a tres personas. Ninguna de ellas era Mckinney. Al año siguiente su condena fue suspendida y él puesto en libertad.

Con información BBC

Lawrence McKinney speaks to the media following his exoneration today by Gov Bill Haslam. Following McKinney’s 1978 rape and burglary conviction he spent 31 years in prison. DNA evidence overturned the conviction. In 2009 @WSMV pic.twitter.com/gagRHms50O

— Ryan Smith WSMV (@RyanSmithWSMV) 20 de diciembre de 2017