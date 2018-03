Prisión preventiva para candidato a presidente catalán y otros cuatro independentistas

Publicado en: Actualidad, Internacionales

Mar 23, 2018 1:47 pm

Un juez del Tribunal Supremo español envió a prisión preventiva al candidato a presidente de Cataluña, Jordi Turull, y otros cuatro independentistas, acusados de rebelión por su papel en la fallida declaración secesionista de la región española, informó el máximo órgano judicial, reseña AFP.

Además de Turull, quien no podrá asistir el sábado a la segunda votación prevista sobre su investidura, el juez Pablo Llarena dictó prisión preventiva para la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y otros tres ex ministros del ejecutivo catalán.