Qué es lo que una mujer inteligente le hace a un hombre en la cama para enamorarlo

Publicado en: Curiosidades, Titulares

Mar 23, 2018 1:16 pm

Por lo general las mujeres son más reservadas en la intimidad, pero debes de saber que a los hombres les gustan algunas cosas que ellas se limitan a hacer.

Cosas que los hombres desean en la intimidad:

1. UNA MUJER ATREVIDA

Ellos prefieren que las chicas se atrevidas, les encanta que tengan iniciativa de hacer lo que quieran cuando lo deseen.

Una mujer puede ser capaz de realizar lo que en realidad desee en la intimidad, para eso es, en lugar de una persona complaciente, les encanta ver a una dama que disfruta de lo que hace.

2. UNA CHICA CON ENTUSIASMO

Los hombres se vuelven locos cuando la mujer demuestra que sí quiere que pase algo, que no se comporte como damisela dejándose seducir.

Una mujer que en el amor es una amante entusiasta es muy valorado por los chicos.

3. LA MUJER QUE RENUEVA

Es sumamente seductor que la pareja se preocupe por hacer cosas nuevas, eso aleja la rutina y despierta los sentimientos más placenteros.

A todos nos gusta disfrutar de la variedad porque lo mismo siempre termina por aburrir, es responsabilidad de los dos buscar cosas nuevas que hacer en la intimidad.

4. LA MUJER QUE NO ESTÁ OBSESIONADA CON APAGAR LA LUZ

A los caballeros les encanta poder apreciar el cuerpo de la mujer, estar en la oscuridad les impide esta satisfacción.

No te avergüences de tu cuerpo, él está contigo porque le gustas, tú seguridad es parte de tu atractivo, no importan esos rollitos o defectos, actúa como si no existieran, él no le da importancia, no lo prives de la luz.

5. LE GUSTA QUE LO HALAGUES

Los hombres también disfrutan cuando les dices cosas al oído, que le digas piropos sobre lo bien que está, lo que te gusta.

Es parte de la seducción, tú también puedes jugar con eso, hacerlo sentir especial, tú misma tendrás la recompensa.

6. UNA MUJER QUE USA LA IMAGINACIÓN

Imaginar situaciones, actuar diversos papeles, puede ser algo que estimule mucho el deseo en la relación, son los juegos de adultos con los que más se pueden divertir y experimentar placer.

La imaginación los ayuda a calentar motores y a disfrutar más.

7. UNA MUJER QUE NO TIENE MIEDO DE MOVERSE

No le debes de dejar toda la responsabilidad al hombre, puedes hacer lo que desees, a él le gusta que te desinhibas y disfrutes, quien mejor que tú para conocer tu cuerpo, úsalo a tu favor.

Nota tomada de Soy Carmín.